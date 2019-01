Real Madrid trabalhou melhor que seus concorrentes por Militão

Time merengue soube se movimentar pela futura assinatura do jogador do Porto, garantindo a sua chegada e o melhor preço possível

O nome de Eder Militao, do Porto, está sendo relacionado com muita força nas últimas semanas ao Real Madrid, tanto que sua chegada parece bem encaminhada, apesar de não ser para este mercado de inverno, mas para o próximo verão, como a Goal adiantou.

Neste sentido, a velocidade e a segurança com que trabalhou o Real Madrid para garantir a contratação de Militão ao menor preço possível deve ser destacada.

A atual cláusula de rescisão de Militão com o Porto chega a 50 milhões de euros, mas esse preço só é válido até 15 de julho, a partir dessa data quem quisesse Militao teria que pagar 75 milhões de euros.

Mas, como dissemos antes, o Real Madrid trabalhou mais e melhor do que qualquer concorrente conseguindo o "sim" do jogador. O único problema surge com o presidente do Porto, Pinto da Costa, que quer o dinheiro imediatamente, algo que todo os dirigentes do time merengue não estão dispostos a fazer. Apesar disso, todas as partes estão condenadas a se entenderem.