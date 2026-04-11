Real Madrid, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos do Real Madrid ao vivo pela TV e por streaming?

Também neste ano, os “Reais” pretendem disputar várias competições: além da La Liga, eles também estão presentes na Liga dos Campeões, na Copa del Rey e na Supercopa.

Descubra aqui quais emissoras transmitirão os jogos do Real Madrid.

Real Madrid, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Blancos ao vivo na TV e por livestream?

Real Madrid na La Liga, Liga dos Campeões, Copa del Rey e Supercopa: quem transmite os jogos dos Blancos ao vivo na TV e por livestream?

A La Liga continua sendo transmitida na Alemanha pela DAZN também neste ano. O serviço de streaming detém os direitos exclusivos de transmissão da liga espanhola no país e exibe todos os jogos do Real Madrid ao vivo e sob demanda na íntegra. Para acessar, você precisa de uma assinatura paga; a liga está incluída em todos os pacotes.

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A Liga dos Campeões também é transmitida aqui pela DAZN — pelo menos a grande maioria dos jogos. Apenas um jogo às terças-feiras por semana é transmitido pelo Prime Video; todos os outros jogos podem ser assistidos na DAZN.

Portanto, a possibilidade de assistir aos jogos do Real Madrid na Liga dos Campeões depende um pouco da programação. Às quartas-feiras, você sempre encontra os confrontos do Real Madrid na DAZN; às terças-feiras, pode ser que aPrime Video tenha adquirido os direitos.

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A Copa del Rey também está disponível no DAZN. O serviço de streaming detém os direitos da Copa da Espanha até o final da temporada 2028/29.

E a Supercopa? Ela será transmitida pela Sportdigital FUSSBALL; além disso, as transmissões desse serviço também estão incluídas sem custo adicional nos seus pacotes da MagentaSport e da DAZN.

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