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Real Madrid, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos do Real Madrid ao vivo pela TV e por streaming?

Liga dos Campeões
La Liga
Copa do Rei

O SPOX traz para vocês todas as informações sobre a transmissão dos jogos do Real Madrid na La Liga, na Liga dos Campeões, na Copa del Rey e na Supercopa.

Também neste ano, os “Reais” pretendem disputar várias competições: além da La Liga, eles também estão presentes na Liga dos Campeões, na Copa del Rey e na Supercopa.  

Descubra aqui quais emissoras transmitirão os jogos do Real Madrid.

Real Madrid, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Blancos ao vivo na TV e por livestream?

Real Madrid na La Liga, Liga dos Campeões, Copa del Rey e Supercopa: quem transmite os jogos dos Blancos ao vivo na TV e por livestream?

A La Liga continua sendo transmitida na Alemanha pela DAZN também neste ano. O serviço de streaming detém os direitos exclusivos de transmissão da liga espanhola no país e exibe todos os jogos do Real Madrid ao vivo e sob demanda na íntegra. Para acessar, você precisa de uma assinatura paga; a liga está incluída em todos os pacotes. 

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Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images

A Liga dos Campeões também é transmitida aqui pela DAZN — pelo menos a grande maioria dos jogos. Apenas um jogo às terças-feiras por semana é transmitido pelo Prime Video; todos os outros jogos podem ser assistidos na DAZN

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Portanto, a possibilidade de assistir aos jogos do Real Madrid na Liga dos Campeões depende um pouco da programação. Às quartas-feiras, você sempre encontra os confrontos do Real Madrid na DAZN; às terças-feiras, pode ser que aPrime Video tenha adquirido os direitos.

Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty Images

A Copa del Rey também está disponível no DAZN. O serviço de streaming detém os direitos da Copa da Espanha até o final da temporada 2028/29.

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E a Supercopa? Ela será transmitida pela Sportdigital FUSSBALL; além disso, as transmissões desse serviço também estão incluídas sem custo adicional nos seus pacotes da MagentaSport e da DAZN

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