Real Madrid tem uma semana para recuperar Courtois e Marcelo para a Liga dos Campeões

Belga e brasileiro têm lesões musculares há uma semana do confronto de volta contra o Manchester City pela Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, 10 de março, o divulgou boletins médicos de dois jogadores: o goleiro Thibaut Courtois e o lateral esquerdo Marcelo. Com lesões musculares, os dois jogadores agora são dúvidas para o duelo contra o , na semana que vem.

O belga teve uma lesão no músculo adutor longo da coxa esquerda e seu retorno está pendente a evolução. Caso o goleiro não esteja disponível para os próximos jogos, o francês Alphonse Aréola deve assumir a condição de titular. O ex-goleiro do não joga desde dezembro, quando atuou na partida contra a , pela .

Parte médico de Courtois #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 10, 2020

Já o brasileiro teve uma lesão constatada no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Assim como Courtois, a volta de Marcelo depende de uma evolução e melhora no quadro clínico. O lateral está tendo dificuldades de se firmar na posição nesta temporada, muito atrapalho pelo baixo rendimento e pelas diversas lesões. Ferland Mendy deve ser o titular.

Parte médico de Marcelo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 10, 2020

Em exatamente uma semana, na próxima terça-feira, o Real visita o Manchester City no Etihad Stadium pelo segundo jogo das oitavas de final da Ligas dos Campeões e precisa vencer para ainda sonhar com o título europeu. Os citizens venceram a partida de ida no Santiago Bernabéu por 2 a 1 .

Para a partida em Manchester, o Real pode ter uma defesa muito diferente, já que Sérgio Ramos foi expulso no primeiro jogo e agora Courtois e Marcelo estão lesionados. Na última partida dos merengues, Éder Militão foi escalado como lateral direito , mas a expectativa é que Carvajal e Nacho já estejam em condições de jogar contra o City.