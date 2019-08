Real Madrid tem uma "Champions" já em agosto: Zidane precisa acertar o time

Plantel está cheio de jogadores promissores. Porém, para ser campeão da Europa ainda faz falta algo mais

Apenas quize dias, pouco mais de duas semanas e se fechará o mercado. Esse é o tempo que tem o para determinar o que será a sua temporada. Não creio na janela de inverno. Se antes não fez o que deve, para logo é tarde. E ao dia de hoje, o projeto é deficiente e insuficiente. Não foi feito o trabalho que convém. A tarefa ainda está incompleta e vista com pinças. Diria inclusive que já é tarde porque o ideal é trabalhar o quanto antes com o grupo que vai te permitir colher frutos. Antes tarde do que nunca. Ainda há esperança para os Blancos sempre.

Quando falo do projeto insuficiente é porque parto da base de que o Real Madrid não pode afrontar uma temporada sem a aspiração de ganhar a UEFA . Não creio que vá perder um jogo de cada dois, como aconteceu na pré-temporada, porque individualmente é melhor que a maioria e também porque seu orgulho natural o faz pegar impulso nas críticas. Porém, nem com essas coisas é possível, tendo o que tem, para sair da parte do meio da tabela para ficar ao lado dos melhores do continente. Hoje, há muitos que são melhores coletivamente e individualmente.

Entre os graves problemas de estrutura, está a evidente, e por momentos grosseira, fragilidade defensiva. É possível falar de Marcelo, que há tempos não vejo como o ideal para o Real Madrid. E de algum outro zagueiro. Porém, é mais grave o coletivo que o individual. O meio-campo merengue é transparente para equipes com um mínimo de talento. Urge um jogador que seja capaz de correr o campo não só na frente, mas também no meio de campo, o que já não fazem Kroos e Modric. Não creio que seja Pogba. No entanto, se não chega alguém com vigor no meio se repetirá esse Real Madrid roto e vulnerável que estamos vendo há meses. Se chega, Zidane igualmente terá trabalho.

Para competir, a primeira coisa a se fazer é se consolidar taticamente. Se podem melhorá-lo, haveria que ir à segunda grande carência. O Real Madrid acumulava anos com algum dos melhores do mundo. Hoje, apenas Hazard parece perto de ser o melhor do mundo, ganhando The Best, da Fifa. O belga vai melhorar. Mas é insuficiente. O pior que se pode dizer é que os rivais já não tem o mesmo medo de antes. Não há jogadores que assustem. Por isso, Neymar até soa bem nos bastidores. Ao menos, um talento mundial do qual se pode esperar algo. Provavelmente, não seja o ideal. Porém, creio que o time precisa com urgência de referências que o façam sonhar.