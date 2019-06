Real Madrid tem prazo de seis dias para vender Kovacic ao Chelsea

Empréstimo do croata se encerra em 30 de junho. O Chelsea não pode registrar novos atletas por punição da Fifa. Inter e Milan se interessam

O reduziu o ímpeto na busca por reforços no mercado da bola para priorizar as saídas. E um dos nomes é o de Mateo Kovacic. Concretamente, se finalmente ficar no , a operação deve se encerrar ao longo da semana. O domingo (30) é a data limite, de acordo com o apurado pela Goal.

À espera de uma decisão do TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), o Chelsea foi punido pela Fifa e está impedido de registrar novos atletas a partir da próxima janela de transferências. Portanto, precisa garantir a manutenção do meio-campista até domingo para não ter problemas legais. O croata não seria considerado um novo jogador, uma vez que defende os Blues desde o início da temporada passada.

O Chelsea, portanto, tem que formalizar a operação até 30 de junho, já que a partir do próximo mês, o atleta passa a fazer parte do elenco do Real Madrid.

O Chelsea estava muito interessado em ficar com Kovacic depois de sua temporada de estreia no estádio Stamford Bridge. O jogador croata vinha também com bons olhos para a extensão de sua estadia em Londres, onde se adaptou bem e venceu a UEFA .

O Real Madrid, especialmente depois de sua saída no verão europeu do ano passado, já havia se planejado para viver sem Kovacic, apesar das grandes esperanças que havia depositado no meio-campista no passado.

As partes esperam apenas uma posição do TAS sobre a sanção da Fifa ao Chelsea para que o futuro do atleta de 25 anos seja definido.

Neste período de espera, o Chelsea sofreu mudanças. Maurizio Sarri, fã de Kovacic, deixou o Stamford Bridge para defender as cores da . Frank Lampard é o favorito para substitui-lo. No entanto, ainda não se manifestou sobre o futuro do croata.

Com a situação indefinida, o jogador passou a despertar o interesse de clubes italianos - e já procuraram informações sobre o jogador que pertence ao Real Madrid.