Real Madrid tem a pior média de público em mais de dez anos

Na primeira temporada sem Cristiano Ronaldo, os merengues estão perto da média obtida em 2001-02

A campanha ruim do Real Madrid na Liga Espanhola tem sido refletida na queda de torcedores no estádio Santiago Bernabéu. Segundo matéria publicada no Mundo Deportivo, a atual média de público dos merengues é a pior desde a temporada 2001-02.

Hoje, a média de torcida do Real Madrid em seu estádio para duelos válidos pelo certame nacional é de 63.870 espectadores, apenas 762 maior aos 63.108 registrados em 2001-02.

No último sábado (15), o Madrid venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 com a segunda pior presença de públicos em sua temporada até o momento: 55.229 espectadores. O triunfo apertado sobre o vice-lanterna fez com que a torcida presente vaiasse o time, que ocupa a quarta posição.

O público mais baixo registrado nesta temporada foi na primeira rodada do certame, quando 48.346 torcedores estiveram no Santiago Bernabéu para acompanharem a vitória por 2 a 0 sobre o Getafe.