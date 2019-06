Real Madrid também cogita Neymar e seu terceiro projeto galáctico

PSG abre as portas para saída de Neymar pela primeira vez, e clube espanhol estuda acordo por atacante brasileiro. Ele é sonho antigo de Florentino

O projeto megalomaníaco do está perto de sofrer uma baixa. Depois de gastar aproximadamente 1,220 bilhões de euros na última década sem ter sequer um título de Liga dos Campeões, a situação atual exige uma virada de chave. E este parece já ter um nome: Neymar. Há muito se sabe que o brasileiro não era inteiramente feliz em Paris, mas agora a situação virou 180º. Agora é o PSG que parece não estar totalmente satisfeito com o seu '10'.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Foi Kylian Mbappé quem criou a situação há menos de um mês. "Talvez seja hora de ter mais responsabilidades, se estiver no PSG, seria um grande prazer, ou talvez, em outro lugar com um novo projeto", disse o francês surpreendentemente. A resposta do próprio clube francês foi imediata. Apenas algumas horas depois, eles emitiram uma declaração para confirmar que ele não iria se mudar do Parc des Princes nesta temporada. E se houvesse alguma dúvida, o presidente Al-Khelaifi ainda seria mais taxativo esta semana em uma entrevista à France Football: "Tenho certeza de que 200% vão ficar no PSG". E ainda assim, citou Neymar: "Eu quero jogadores que dêem tudo para este projeto. E não aqueles que não querem isso assim ou não entendem, porque nós vemos e falamos sobre isso. Ninguém forçou o Neymar a vir". Praticamente coincidindo no tempo, o prestigioso L'Equipe anunciou o que seu presidente já deixou claro: que Neymar não é mais intransferível.

A porta do clube francês abre pela primeira vez na partida do brasileiros dois anos depois que ele chegou com todas as honras para a cidade da Torre Eiffel, e depois de inúmeras respostas aos inúmeros rumores que surgiram neste tempo sobre de uma partida hipotética de Neymar. Em Paris, está agora claro que, com os trajes divididos em dois, o rei do seu projeto é Mbappé, e que o brasileiro é dispensável nessas condições. Sobretudo agora que Antero Henrique deixou a gestão esportiva do PSG, sendo um dos seus maiores apoiadores do camisa 10 dentro do clube, e com a chegada de Leonardo, cuja aposta não é exatamente Neymar.

Então, esse novo horizonte no futuro de Neymar foi recebido com relativa surpresa na . E no , especificamente, ele também foi recebido de braços abertos, como Goal confirmou, depois de muitos meses de total sigilo com tudo relacionado ao PSG e suas duas grandes estrelas. O clube branco tem um recorde de verão em termos de investimento em contratações, com Rodrygo, Militão, Jovic, Mendy e Hazard chegando. E a operação de Pogba ainda precisa ser realizada. A busca por Neymar é uma possibilidade real no Santiago Bernabéu.

Mais artigos abaixo

Neymar seria a cereja do terceiro projeto Galáctico no Santiago Bernabéu. Ele é um daqueles pouquíssimos craques capazes de competir contra o trono de Messi e Cristiano Ronaldo. E o presidente Florentino Pérez estava sempre mais do que empolgado com a possibilidade de assinar com Neymar por 'seu' Real Madrid. Praticamente desde que ele estava no Real Madrid passando por um teste nas divisões de base, em 2006. Ele não poderia fazê-lo em 2013, quando se mudou de para . E não dois verões atrás, quando ele fez o salto de Barcelona para Paris. Agora, novamente, outra janela se abre para a possibilidade de que Neymar possa usar branco. E apesar das muitas dificuldades, a partir do Real Madrid não fecha essa porta, esperando para estudá-lo agora com cuidado em profundidade, como a Goal apurou.

A complexidade da operação é vasta, sim. É economicamente complexo, devido ao desembolso que teria que ser feito tanto em termos de transferência quanto de salário, especialmente após a desvalorização de Neymar nos últimos dois anos. É um negócio complexo, para encontrar alojamento em um modelo que hoje tem 37 jogadores e muitos atacantes de nível superior na folha de pagamento. E é um negócio complexo, dado que o intrincado ambiente do jogador não simplifica precisamente o processo de negociação, e que o Real Madrid não é nem mesmo o único destino possível para Neymar. E é que o Barcelona já deu muitos passos nessa operação, com um roteiro muito claro, assim como o Goal já publicou em novembro passado.

Então, com todos esses ingredientes, a única coisa clara sobre o futuro de Neymar é que ele dificilmente permanecerá no PSG na próxima temporada. E isso, sim, o Real Madrid vai querer dizer uma última palavra sobre o seu possível destino. As portas foram abertas para a assinatura de outro projeto Galactic for the Zidane.