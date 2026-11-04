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O Real Madrid superou vários gigantes europeus na disputa pela contratação de JJ Gabriel, promessa das categorias de base do Manchester United, após o jogador se recusar a voltar a Carrington. O jovem de 16 anos já começou a treinar na capital espanhola enquanto aguarda a ratificação formal de sua saída de Old Trafford.

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Gigante espanhol vence disputa por contratação

Segundo o talkSPORT, o Madrid superou a concorrência de Barcelona, Bayern de Munique e PSG para acertar a contratação do talento de 16 anos do Manchester United. O rival de Premier League Chelsea também tinha interesse no jovem, embora uma transferência para outro clube inglês apresentasse obstáculos regulatórios maiores.

Após completar 16 anos em outubro, o adolescente pode agora se juntar a um clube do exterior depois de pedir para ser transferido no mês passado.

Desentendimento sobre tempo de jogo levou ao afastamento

Gabriel vem treinando longe do centro de treinamento do United desde que se afastou antes de uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Brighton and Hove Albion, em 16 de setembro. Embora estivesse previsto que ele estreasse pela equipe principal naquele jogo, seus representantes exigiram que o clube cancelasse seu registro após insistirem que lhe fossem garantidos pelo menos 20 minutos em partidas contra Sabah FK, Brighton e Bournemouth antes de discutirem um contrato de formação.

Apesar das repetidas tentativas de dirigentes do Manchester United de restabelecer a relação, a família do jogador continuou determinada a sair. Como fontes indicam que o adolescente tem passaporte irlandês, ele pode se juntar a um clube da União Europeia assim que a Fifa aprovar a transferência e confirmar que o United receberá uma compensação, que, segundo informação publicada anteriormente pelo talkSPORT, pode ser de apenas £ 300 mil.

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Wayne Rooney não se surpreende com saída

Ex-capitão do United, Rooney acompanhou de perto a evolução do jovem nas categorias de base, ao lado de seu próprio filho, Kai, e admitiu que a saída não foi surpresa.

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Em entrevista anterior ao talkSPORT, o ídolo do clube disse: “Quanto à situação do JJ, eu o vi crescer. Ele jogou no time do Kai, [meu filho], e acho que, para ser sincero, todo mundo já esperava por isso.

“Havia o desejo de talvez jogar no exterior, talvez na Espanha. Precisamos lembrar que ele tem 15 anos, ainda é uma criança. É muita pressão, e esperamos que as decisões estejam sendo tomadas pelos motivos certos.

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“Eu ouvi o que Michael Carrick disse sobre isso depois do jogo contra o Brighton e achei que ele falou muito bem.

“É uma história tão grande, em meio a tudo o que acontece no Manchester United, que as pessoas se esquecem de que há uma criança envolvida.”

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Aprovação da Fifa é o próximo passo

Gabriel continuará treinando em Madri nos próximos dias enquanto aguarda a aprovação administrativa final da Fifa para concluir sua transferência. Assim que a entidade máxima do futebol mundial aprovar o valor da compensação devida ao Manchester United, o adolescente poderá se juntar oficialmente aos novos companheiros das categorias de base na Espanha. Enquanto isso, a direção do United buscará deixar para trás a desgastante disputa e se concentrar em manter os demais jovens talentos do clube.