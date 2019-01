Real Madrid sonda Eriksen e está disposto a oferecer R$ 470 milhões ao Tottenham, segundo jornal inglês

Meia dinamarquês é uma das prioridades da equipe madridista que busca uma reformulação para superar a fase irregular

Christian Eriksen é alvo do Real Madrid já para esse mês de janeiro, se possível, informa o The Independent. O time madridista procura uma reformulação no elenco durante a fase difícil que atravessa a equipe treinada por Santiago Solari. O Real está disposto a pagar até 100 milhões de libras (cerca de R$ 470 milhões) pelo meia dinamarquês.

O time da capital espanhola tem como principal alvo para o momento, além de Eriksen, o atacante belga Eden Hazard, do Chelsea, mas a própria diretoria merengue entende que o dinamarquês seria mais fácuil de conseguir. A ideia é acertar um salário de 200 a 250 mil libras por semana (cerca de R$ 1 milhão por mês).

Mesmo assim, a diretoria sabe que a negociação com Daniel Levy (dono do Tottenham) não será fácil. Conhecido por ser um negociador duro, Levy não deve facilitar a negociação de um dos mais importantes jogadores dos Spurs. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

(Foto: Getty Images)

Eriksen está com 26 anos e vive uma grande fase na carreira. Era um dos principais pilares da seleção dinamarquesa que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. No Tottenham, ele é um dos atletas que faz o time jogar. Ele está confortável e muito feliz no time londrino, mas pode estar na fase da carreira de procurar um novo desafio.

Barcelona e Bayern de Munique também têm interesse na contratação do dinamarquês. O clube alemão parece estar mais longe de conseguir o negócio, mas ainda sonha em ter o camisa 23 dos Spurs.