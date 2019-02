Real Madrid: Solari elogia Vinícius e comenta polêmica com Bale

Antes de maratona de clássicos contra o Barcelona, o treinador também disse não temer Lionel Messi

O Real Madrid bateu o Levante por 2 a 1, neste domingo (24), graças aos gols de pênalti anotados por Benzema e Gareth Bale, e segue a sonhar com o título espanhol mesmo estando a nove pontos do líder Barcelona.

Após o jogo, o técnico Santiago Solari voltou a elogiar outra grande partida de Vinicius Junior, que esbanjou talento, apesar de não ter balançado as redes: “A ele só falta tempo, e isso é competição, amadurecimento, é algo que você vai ganhando com jogos e com a experiência. Pareço repetitivo, mas não podemos esquecer que ele tem 18 anos e que apesar disso joga com grande atrevimento. Ele tem muito tempo para afinar as suas virtudes”, disse.

Solari também falou sobre a polêmica envolvendo a não-comemoração de Gareth Bale depois de ter balançado as redes. O galês vem perdendo o seu espaço entre os titulares, e voltou a começar uma partida no banco de reserva. Após ter feito o gol da vitória, não esboçou nenhum sorriso e gerou polêmica.

“Achei ele fenomenal, fiquei encantado pela forma como entrou, com o espírito com que jogou e correu. Vocês têm muitos outros olhos, eu ainda verei a celebração, mas fico com que todos esteja contentes com a semana que temos adiante. O que eu vi foi como ele jogou, e estou feliz por ele. Ele jogou com raiva quando entrou. Depois, que comemorem os gols como quiserem. Bale estava cheio no vestiário, porque marcou. E eu fiquei encantado com a raiva que ele mostrou durante o jogo. Quando entrou, cumpriu um papel duplo e fez uma partida fantástica”.

Solari também defendeu Casemiro. O meio-campista sofreu um pênalti mesmo sem ter sofrido, aparentemente, carga do adversário. O lance foi validado pelo VAR, rendendo revolta e piadas na internet.

"O problema que todos os treinadores é que não temos um monitor, mas acredito no que o Casemiro me disse. Ee disse que pega claramente no joelho. O VAR está aí para isso", afirmou.

Outros pontos da entrevista

A fase atual de Messi pelo Barcelona

“Não nos diz respeito. Nos preocupamos conosco”.

Briga na Liga Espanhola

“Estamos encarando cada jogo conforme ele vai chegando. Estamos em três competições abertas (La Liga, Copa do Rei e Champions League) e a única maneira de enfrentar isso é focar no que vem. O jogo mais importante é o próximo”.

