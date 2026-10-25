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O Real Madrid sofreu um duro golpe antes do confronto decisivo pelo clássico contra o Barcelona: o goleiro Thibaut Courtois foi descartado por motivo de doença. Com o desfalque de última hora, o clube terá de contar com o reserva Andriy Lunin para a partida importante de La Liga no Camp Nou.

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Real Madrid sofre duro golpe com desfalque de Courtois

O Real Madrid não contará com o goleiro Courtois, peça-chave da equipe, no aguardado clássico contra o Barcelona. O jogador de 34 anos contraiu gripe e ficará fora da partida decisiva pela La Liga.

A ausência representa um desfalque importante para o Real Madrid antes da visita ao Camp Nou. O clube está seis pontos atrás do Barcelona, líder do campeonato. Por isso, o confronto da 10ª rodada é uma vitória obrigatória para seguir na disputa pelo título.

Clube confirma desfalque de última hora

A doença surgiu no pior momento possível para a equipe visitante. O Real Madrid divulgou uma atualização oficial confirmando a ausência inesperada do goleiro poucas horas antes do início da partida.

“Courtois é desfalque de última hora para o jogo desta noite entre Real Madrid e Barcelona, pela 10ª rodada da LaLiga, devido a um quadro de gripe”, informou o clube em um breve comunicado. “Illia Voloshyn foi convocado para o elenco em seu lugar.”

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Courtois vinha em excelente fase desde a última pausa para jogos de seleções. Mais recentemente, teve atuação de destaque na goleada do Real Madrid por 4 a 1 sobre o RB Leipzig pela Champions League, no meio da semana.

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Lunin está pronto para assumir o protagonismo

Com Courtois fora, Lunin assumirá a posição no gol. O jogador de 27 anos se mostrou um substituto confiável para o Real Madrid nas últimas temporadas. Lunin teve papel importante na campanha que levou o clube à final da Champions League em 2024. Ele precisará repetir a atuação segura para conter um Barcelona de campanha perfeita.

O time da casa chega à partida em fase espetacular no campeonato nacional. O Barcelona venceu todos os seus jogos na liga até agora nesta temporada, impondo enorme pressão à defesa visitante.

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Real Madrid enfrenta pressão em clássico decisivo

O Real Madrid chega ao Camp Nou sob intensa cobrança. A equipe já sofreu duas derrotas na La Liga nesta temporada, contra Real Betis e Atletico Madrid. A missão de reduzir a diferença de seis pontos fica ainda mais difícil por outra ausência importante no ataque. O atacante Vinícius Junior continua indisponível para os visitantes enquanto cumpre uma suspensão de quatro jogos em competições nacionais.