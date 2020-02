Real Madrid só empata: Bale escapa de expulsão, mas não das críticas

A equipe de Zidane ficou só no empate com o Celta de Vigo e vê a vantagem em relação ao Barcelona cair para um ponto

Líder de , o recebeu o , que luta contra o rebaixamento e a expectativa era de manter a distância de três pontos em relação ao ao fim da 24ª rodada. Não foi o que aconteceu.

Os merengues saíram em desvantagem, mas conseguiram a virada graças a gols de Toni Kroos e Sergio Ramos. Mas os galegos conseguiram arrancar o empate nos acréscimos do segundo tempo, e agora apenas um ponto separa Real e Barça na tabela.

De positivo para a equipe de Zidane, o bom desempenho de Hazard, que voltou a jogar após um longo período lesionado. De negativo, além do resultado, mais uma partida decepcionante de Gareth Bale.

O galês está perto de completar um ano sem gols dentro do Santiago Bernabéu e, neste domingo (16), ainda protagonizou a cena mais polêmica do duelo ao dar um carrinho por trás em cima do brasileiro Rafinha Alcântara. O juiz, contudo, não sacou o cartão vermelho, revoltando jogadores do e impressionando torcedores que acompanhavam à partida.

Bale dá um carrinho por trás violento no Rafinha.



Arbitragem e VAR: pic.twitter.com/JsQmBLWbrT — Vinícius Mattiusso 💙🇦🇷 (@OMattiusso) February 16, 2020

La falta de Bale a Rafinha es roja clara — Renzo (@renzo1001) February 16, 2020

bale quase arranca as pernas do rafinha — 🦋 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚 (@nicohishcier) February 16, 2020