Real Madrid x Sheriff Tiraspol: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela segunda rodada do grupo D da Champions League; veja acompanhar na internet

Valendo a liderança do grupo D, o Real Madrid enfrenta o Sheriff Tiraspol nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Sheriff Tiraspol DATA Terça-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL Santiago Bernabéu - Madri, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A HBO Max, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a liderança do grupo D e a segunda vitória na Liga dos Campeões, o Real Madrid estará novamente sem Ferland Mendy, Dani Ceballos, Dani Carvajal e Gareth Bale, lesionados.

Não será surpresa se o técnico Carlo Ancelotti realizar algumas mudanças na equipe que empatou sem gols com o Villarreal. Lucas Vazquez e Eden Hazard podem aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Sheriff, que divide a liderança com o Real, mas está na ponta devido ao saldo de gols, não terá Lovro Bizjak, com problema no pé.

Alexandr Belousov, ainda lesionado, segue fora.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius Jr.

Provável escalação do Sheriff: Giorgos Athanasiadis; Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Gustavo Dulanto, Cristiano; Dimitrios Kolovos, Edmund Addo, Sebastien Thill; Adama Traore, Jasurbek Yakhshiboev, Frank Castañeda.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 6 x 1 Mallorca La Liga 22 de setembro de 2021 Real Madrid 0 x 0 Villarreal La Liga 25 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanyol x Real Madrid La Liga 3 de outubro de 2021 11h15 (de Brasília) Real Madrid x Athletic Bilbao La Liga 17 de outubro de 2021 A confirmar

SHERIFF

JOGO CAMPEONATO DATA Sheriff 4 x 0 Floresti Campeonato Moldavo 22 de setembro de 2021 Dinamo Auto-Tiraspol 0 x 7 Sheriff Campeonato Moldavo 25 de setembro de 2021

Próximas partidas