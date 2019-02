Real Madrid sem Marcelo? Novato joga mais que o brasileiro com Solari

Jovem lateral-esquerdo tem se destacado sob a batuta de Santiago Solari e já tem mais minutos na temporada do que o defensor brasileiro

Desde que chegou ao Real Madrid, o lateral Marcelo só deixou de ser titular quando Roberto Carlos ainda estava no grupo madridista. De lá para cá, Marcelo era quase uma unanimidade entre os treinadores e foi titular sob o comando de todos eles. Agora, entretanto, aos 30 anos, a fase do camisa 12 não é a melhor e o jovem Sergio Reguilón, de 22 anos, vem conquistando seu espaço no lado esquerdo da defesa merengue.

De acordo com o jornal As, desde a chegada de Santiago Solari ao comando técnico do Real Madrid, Reguilón jogou 1077 minutos em 14 partidas, já Marcelo atuou em 1065 em 13 jogos. A diferença ainda é pequena, mas já aponta um caminho pelo qual Solari deve continuar a manter.

A imprensa internacional noticia que Marcelo vem tendo problemas com a forma física. A própria publicação do As ressaltou que o brasileiro prometera ao técnico que perderia três kilos para voltar à melhor forma.

(Foto: Getty Images)

O maior desafio de Solari nesse momento parece ser a recuperação do lateral-esquerdo brasileiro. Até porque muitas especulações já apontam para uma possível saída de Marcelo do Real Madrid no meio do ano.

O destino mais comentado é a Juventus, onde ele poderia reeditar a parceria de sucesso com Cristiano Ronaldo que, entre outras coisas, rendeu quatro títulos de Champions League para o Real Madrid.