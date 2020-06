Real Madrid sem Casemiro: desafio e maior dor de cabeça para Zidane

O volante brasileiro é desfalque contra o Mallorca, por La Liga; sem ele, time vence menos e sofre mais

Zinedine Zidane completou 48 anos nesta terça-feira (23) e não lhe faltam motivos para comemorar. Além do aniversário em si, o seu lidera a tabela de classificação de (o Barça passou a frente após vitória apertada sobre o Athletic Bilbao, mas tem um jogo a mais), mas o duelo desta quarta (24), contra o Mallorca, lhe dá um presente de grego: dar segurança ao time na ausência de Casemiro.

O volante brasileiro está suspenso pelo acúmulo de cartões e não é exagero dizer que, hoje, só não é mais importante para o time do que Karim Benzema. Estamos falando não apenas do jogador que mais vezes foi escalado como titular (38, considerando todas as competições), mas que também acumula o maior número de minutos em campo nesta temporada (3390).

A importância do meio-campista para o ex-craque e atual treinador está longe de dúvidas. Não apenas por ser prioridade nas escalações de Zidane, mas pelos constantes elogios que o francês faz ao jogador revelado pelo . Após a conquista da Supercopa da , no início de 2020, Zizou abraçou Casemiro e lhe disse, emocionado, “você é um monstro”.

Casemiro já havia participado da campanha de título europeu com o Real Madrid em 2013-14, mas apesar de boas atuações não era visto pelo então técnico Carlo Ancelotti como alguém indispensável – tanto que logo na sequência foi emprestado ao , de .

O sucesso definitivo do brasileiro com a camisa merengue coincide com a chegada de Zidane, que havia sido auxiliar de Ancelotti em 13-14, para assumir o comando de um time em crise no meio da campanha 15-16. De lá para cá o Madrid conquistou outras três e um campeonato espanhol – para citar apenas as principais taças.

Mas talvez seja justamente nesta atual temporada 19-20 em que um Zidane mais estratégico, e que vem provando ser um treinador cada vez melhor, que Casemiro tenha alçado um nível de importância maior do que antes. Focado ainda mais na função defensiva, de destruir os ataques adversários – enquanto um jovem Fede Valverde mostra seu talento e fôlego ao seu lado, subindo mais ao ataque – a sua presença decide jogos a favor dos merengues.

Real Madrid sem Casemiro = menos vitórias

Considerando todas as competições disputadas na atual temporada, Casemiro esteve ausente em cinco jogos: foram duas vitórias, o mesmo número de empates e uma derrota. O impacto é mais bem retratado nas estatísticas. Sem ele a porcentagem de vitórias cai de 62.2% para 40% e a média de gols sofridos ganha um leve aumento (0.9 tentos contra por jogo para 1 por partida). Isso acontece porque o Real Madrid acaba permitindo mais finalizações aos oponentes (9 chutes contra por jogo com Casemiro, 10.2 sem ele). É quase como dizer que, sem o brasileiro, é certeza que os merengues sofrerão um gol.

Faltando oito rodadas para o término de La Liga 2019-20, o Real Madrid trata cada jogo como uma final na briga contra o . E o próximo adversário, apesar de historicamente modesto na Espanha, foi um dos três que bateram os merengues nesta temporada (vitória por 1 a 0 na nona rodada). Casemiro não pôde fazer muita coisa em um momento em que os merengues ainda mostravam enorme inconsistência na campanha – foi apenas por volta da virada do ano que a equipe atingiu sua melhor fase.

Sem ter o seu querido “monstro” para o jogo desta quarta-feira, Zidane terá uma preocupação a mais. Ainda que na entrevista coletiva tenha tentado, sem sucesso, fugir do assunto.

“Ele não pode jogar, esteja eu muito preocupado ou não”.