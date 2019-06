Real Madrid segue passos do rival Barcelona e cria time de futebol feminino

Clube merengue absorverá o Deportivo Tacón a partir de 2020. Porém, antes disso, já jogará na Ciudad Deportiva Real Madrid

O confirmou nesta terça-feira a sua entrada no futebol feminino. "A direção do Real Madrid, reunida nesta terça-feira, 25 de junho de 2019, concordou em propor à próxima Assembleia Geral de Sócios que se celebre a fusão por compra do Club Deportivo Tacón, de futebol feminino, com efeito em 1 de julho de 2020", escreveu o comunicado.

A agremiação explica a situação: "Durante esta temporada 2019/2020, o elenco profissional do Tacón treinará e jogará suas partidas na Ciudad Deportiva Real Madrid, em um marco de colaboração transitória entre ambos os clubes".

O clube havia resistido há anos em abrir essa porta, vendo como todos os seus rivais montaram elencos femininos e financiandos verdadeiras seleções. Porém, até o momento, havia ficado fora. A absorção do clube, que acaba de chegar à disputa da primeira divisão de , será feita por meio milhão de euros.

Na última década, quase todos os grandes clubes europeus ampliaram suas estruturas. Na , por exemplo, o grande classico era entre e , time da brasileira Andressinha.

Na temporada passada, o Barça alcançou a final da UEFA , mas foi derrotado pelo na finalíssima.

O futebol feminino espanhol reclamava desde anos a existência de um Real Madrid para assim poder ver a grande rivalidade do país também entre as mulheres.