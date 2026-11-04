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Fede ValverdeGetty
Jonathan van Haaster
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Real Madrid segue com campanha perfeita na Liga dos Campeões graças a uma assistência de Denzel Dumfries e a um novo golaço de Federico Valverde nos acréscimos

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
Tradição Linear
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O Real Madrid venceu por pouco seu quarto jogo na fase de liga da Champions League. O clube merengue só passou à frente do AEK em Atenas pela primeira vez nos acréscimos. O golaço de Federico Valverde acabou sendo o gol da vitória: 2 a 3. Pouco antes, Denzel Dumfries havia sido decisivo com a assistência para o gol de Kylian Mbappé que deixou o placar em 2 a 2.

No Real Madrid, Mourinho escalou Dumfries como titular, mas não contou com Arda Güler. O treinador poupou o destaque turco e, assim, pôde escalar tanto Yan Diomandé quanto Vinícius Júnior.

O AEK, que começou a partida com Luka Jovic, ex-atacante do Real Madrid, abriu o placar antes dos 15 minutos. Jovic tocou para Aboubakary Koïta, que cortou para dentro na entrada da área, levou a melhor sobre Marc Cucurella e surpreendeu Thibaut Courtois no canto mais próximo: 1 a 0.

O Real Madrid pareceu reagir com Bellingham, que desviou um cruzamento de Vinícius para o gol. O inglês, porém, estava ligeiramente impedido. Cinco minutos depois, marcou um gol válido com um belo toque de calcanhar: 1 a 1.

Próximas partidas
VAL

VAL

La Liga

07 de nov. de 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 de nov. de 2026

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LEV

O Real Madrid teve dificuldades em alguns momentos diante dos gregos aguerridos, que se posicionavam muito bem na defesa e bloqueavam muitas jogadas. A virada parecia inevitável quando Mbappé encontrou Cucurella completamente livre, mas o espanhol chutou com a perna ruim em cima de Lazaros Rota, que chegava de carrinho.

Pouco depois, Mbappé resolveu tentar por conta própria e quase marcou: seu chute forte passou rente à trave. A vantagem do Real Madrid parecia questão de tempo, mas aconteceu o contrário. Em um contra-ataque, Stavro Pilo recebeu o passe de Koïta e marcou com um chute que passou por baixo de Courtois.

Logo depois, o Real Madrid mostrou muito mais eficiência. Dumfries, que fazia uma partida discreta, iniciou a reação com um cruzamento preciso. O jogador da seleção holandesa encontrou Mbappé, que apontou para o lateral-direito assim que marcou.

Parecia faltar tempo para o Real Madrid arrancar a vitória, mas Valverde pensava diferente. O uruguaio soltou uma bomba característica e viu a bola entrar no ângulo nos acréscimos: 2 a 3. Assim, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento, com 12 pontos em quatro jogos, enquanto o AEK está na 30ª posição, com três pontos após quatro partidas.

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