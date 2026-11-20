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O Real Madrid deu um passo importante para garantir seu futuro a longo prazo ao oficializar uma ampla renovação de contrato com Aurelien Tchouameni no Santiago Bernabeu. O francês se comprometeu a passar seus melhores anos no clube espanhol, encerrando as especulações sobre uma possível transferência para a Premier League.

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Um compromisso de longo prazo com o Real Madrid

O Real Madrid confirmou que Tchouameni assinou um novo contrato de longa duração, que o manterá no clube até 30 de junho de 2032. O meio-campista de 26 anos já tinha vínculo até 2028, mas a diretoria queria recompensar sua evolução constante e garantir que ele continuasse como peça fundamental do elenco pela próxima década. A renovação vem logo após a extensão do contrato de Arda Guler , destacando a estratégia do clube de assegurar a permanência de seus jovens talentos.

As negociações transcorreram sem dificuldades, e as partes teriam chegado a um acordo verbal ainda em julho. Embora o Manchester United estivesse entre os grandes clubes europeus que acompanhavam a situação do francês, a prioridade de Tchouameni sempre foi continuar sua trajetória na capital espanhola. Com a documentação concluída, o meio-campista permanecerá no Real Madrid até pelo menos os 32 anos, reflexo da enorme confiança que a diretoria deposita nele.

Desde que chegou do Monaco por € 80 milhões, em 2022, Tchouameni se consolidou como peça fundamental do meio-campo. Segundo o AS, suas atuações renderam um aumento salarial significativo no novo acordo, com ganhos que agora devem chegar a aproximadamente € 9 milhões líquidos por temporada.

Uma coleção impressionante de títulos

O clube celebrou a notícia com um comunicado oficial que detalhou a impressionante coleção de títulos do jogador desde sua chegada. A confirmação encerra meses de especulações e envia um sinal claro aos rivais de todo o continente. “O Real Madrid C. F. e Aurelien Tchouameni chegaram a um acordo para estender o contrato do nosso jogador, que permanecerá no clube até 30 de junho de 2032”, anunciou o clube.

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Em apenas cinco temporadas no clube, Tchouameni já acumulou uma coleção invejável de medalhas. O comunicado oficial também destacou suas contribuições: “Aurelien Tchouameni chegou ao Real Madrid em 2022. Em suas cinco temporadas com a nossa camisa, disputou 205 partidas e conquistou oito títulos: uma Champions League, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Uefa, um título de La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Ele defende a seleção francesa, pela qual disputou 50 partidas até o momento e conquistou a Liga das Nações da Uefa em 2021.”

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Mourinho encontra seu pilar no meio-campo

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, não escondeu sua satisfação com a notícia vinda do Santiago Bernabeu, que consolida Aurelien Tchouameni como peça intocável em sua escalação titular. O treinador português vê no francês um pilar insubstituível para dar o equilíbrio necessário a uma equipe repleta de talento ofensivo.

Apesar de uma sequência frustrante de pequenos problemas físicos no início da temporada, Tchouameni reagiu de forma contundente e se tornou o coração do meio-campo de Mourinho. Sua presença física imponente e sua capacidade excepcional de recuperar a bola se mostraram essenciais para o plano tático do treinador. Sob o comando de Mourinho, sua influência e sua importância para o sistema só aumentaram.

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Cuidados físicos para uma temporada longa

Apesar do entusiasmo com o novo contrato, há preocupações imediatas com a condição física do meio-campista. Tchouameni precisou deixar recentemente a concentração da seleção francesa durante a pausa internacional por causa de um problema físico. Ele já acumula 709 minutos em partidas oficiais nesta temporada, o que mostra sua importância tanto para o clube quanto para a seleção.

Espera-se que Mourinho tenha cautela com o retorno do jogador, especialmente diante da intensa sequência de jogos prevista para o inverno. Embora Tchouameni não tenha sido oficialmente descartado para a próxima partida da liga, contra o Celta Vigo, a equipe médica tomará cuidado para não antecipar sua volta.