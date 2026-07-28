Como noticia a Sky, o Real apresentou ao brasileiro e aos seus conselheiros uma contraproposta. O objetivo claro: Vinicius deve renovar o contrato que expira em 2027.

Os merengues estariam a par das investidas do Arsenal e esperam agora finalmente conseguir chegar a acordo com Vinicius com a mais recente oferta, diz-se. As negociações já decorrem há bem mais de um ano e, pelo meio, foram sendo repetidamente colocadas em pausa. Numa primeira fase, na perspetiva dos responsáveis do Real, Vinicius terá pedido claramente um salário demasiado elevado, querendo alegadamente ganhar pelo menos tão bem como o colega de equipa Kylian Mbappe.

Aqui, Vinicius terá entretanto cedido e recuado nas suas exigências salariais iniciais, pelo que a Sky ainda dava conta, na primavera, de um acordo iminente para a extensão do contrato. No entanto, mesmo agora, alguns meses depois, esse entendimento continua sem acontecer.

Arsenal tira partido da situação de Vinicius no Real Madrid?

O Arsenal estará agora a tentar tirar partido disso. Há pouco tempo, o Telegraph noticiou que o campeão inglês tenta seduzir Vinicius com uma oferta recorde. Assim, o jogador de 26 anos passaria a receber em Londres mais do que qualquer jogador do Arsenal alguma vez recebeu. Também o The Athletic deu conta do interesse dos Gunners num dos superastros dos merengues.





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Tanto mais o Real está, naturalmente, interessado numa decisão rápida de Vinicius. Afinal, os madrilenos não querem, de modo algum, correr o risco de ter de deixar sair o internacional brasileiro a custo zero no próximo ano. Caso Vinicius decida em breve contra uma renovação no Bernabeu, uma venda já neste verão tornar-se-ia, por isso, cada vez mais provável.

Antecedentes explosivos entre Vinicius Junior e Jose Mourinho

Explosivo: entre Vinicius, que se transferiu do Flamengo para Madrid em 2018, e o novo treinador do Real, Jose Mourinho, existe, como se sabe, um antecedente. No âmbito do escândalo de racismo em torno de Gianluca Prestianni e Vini Jr. no jogo da Liga dos Campeões no terreno do então clube de Mourinho, o Benfica, em fevereiro, o avançado e o treinador português desentenderam-se. "Quando se marca um golo assim, festeja-se de forma respeitosa", criticou Mourinho depois sobre os festejos exuberantes de Vinicius no golo do triunfo por 1-0, atribuindo ao astro do Real uma quota-parte de culpa por voltar repetidamente a ser vítima de insultos racistas: "Há algo que não está certo, porque isso acontece em todos os estádios. Em todos os estádios em que Vinicius joga, acontece alguma coisa. Sempre", afirmou Mourinho.

É pouco provável que Vinicius se tenha esquecido disso. Entretanto, Mourinho terá uma posição muito clara: o antigo e novo treinador dos merengues quer impedir a todo o custo a saída do brasileiro, escreve o Telegraph. Mourinho conta plenamente com Vinicius, que há anos figura entre os pilares mais importantes do Real. Na época passada, somou 22 golos e 14 assistências em 53 jogos em todas as competições.