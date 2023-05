Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), pela 36ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta quarta-feira (24), o Real Madrid recebe o Rayo Vallecano pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, na reta final do torneio nacional. A partida começa às 14h30 (de Brasília), e terá transmissão ao vivo do streaming Star+. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

A equipe de Madrid está na terceira posição do torneio que já está praticamente finalizado: o Barcelona foi o campeão da edição. Vale destacar ainda que o Real está garantido na Uefa Champions League 2023/24, já que não há chances de terminar o torneio antes do quarto lugar. O clube soma 71 pontos, com 22 vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Já o Rayo Vallecano aparece na 11ª colocação com possibilidade de vaga para a Liga de Conferência da Europa, mas a disputa e as chances dessa opção são baixas: a equipe precisaria vencer seus próximos três encontros e torcer pelas derrotas de outros quatro clubes. Positivamente, inclusive, o Vallecano está salvo do rebaixamento.

Escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão (Rudiger), Alaba e Mendy; Modric, Camavinga (Kroos) e Valverde; Rodrygo, Benzema e Asensio.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena e García; Palazón, Comesaña, Ciss e Álvaro García; Trejo e Raúl de Tomás.

Desfalques

Real Madrid

Vinícius Júnior, que sofreu com mais um caso de racismo no confronto contra o Valência, acabou suspenso por cartão vermelho.

Rayo Vallecano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?