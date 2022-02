Real Madrid quer subir rescisão de Vinicius Junior e Eder Militão para um bilhão de euros

O Real Madrid já começa a se planejar para o futuro, principalmente pensando no longo prazo, e isso começa cuidando dos jovens talentos que tem no elenco. Dois deles são Eder Militão e Vinicius Júnior e, como apurou a GOAL, suas renovações começaram a ser tratadas nesta temporada.

Apesar de ambos ainda terem pouco mais de dois anos de contrato, a ideia é aumentar seus salários para, além de reconhecer sua grande evolução e importância na equipe, afastar os grandes clubes da Europa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O salário de ambos está perto dos 3,5 milhões de euros e a intenção é um grande aumento desse valor, tendo em conta que será um aumento considerável do contrato por mais alguns anos. A ideia é que ambos renovem até 2027.

Com isso, o Real Madrid garante dois jogadores jovens e diferentes dos atuais atletas do time. Além disso, o clube quer aumentar a cláusula de rescisão para 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,8 bilhões).

Mais artigos abaixo

No caso de Militão, o jornal Marca já noticiou que a continuidade do zagueiro se tornou uma prioridade no clube espanhol, já que muitos times, como o Chelsea, estão de olho no defensor brasileiro. Militão, por sua vez, forma uma das defesas mais fortes da Europa ao lado de David Alaba.

Do lado de Vinícius, sua progressão neste ano foi esmagadora. Embora a diretoria já confiasse nele cegamente, sua evolução foi tão rápida que surpreendeu. Nesta temporada, o atacante soma 16 gols e 10 assistências. Apesar de uma demora para adaptação, a diretoria do clube espanhol nunca cogitou sua venda e rejeitou várias tentativas de outros clubes que queriam contar com o atacante.

A ideia é que ambos os brasileiros sejam uma parte importante do próximo projeto do time no futuro. Embora as negociações comecem nas próximas semanas, tanto o clube quanto os jogadores têm a ideia de fechar o acordo nesta temporada.