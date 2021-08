Real Madrid quer fazer saldão de atacantes; veja quem pode ser vendido

A iminente chegada de Mbappé pode colocar alguns atacantes para fora do clube, exceto Benzema e Vinícius Junior

A chegada de Kylian Mbappé no Rea Madrid, por um lado, pode ser considerado uma bela contratação, por outro, há muitas consequências com sua chegada. O Real Madrid considera que há excesso de atacantes no elenco e está aberto a ouvir ofertas por qualquer jogador, exceto Karim Benzema, indiscutível e intransferível, e Vinícius Junior, uma fraqueza do presidente do clube, Florentino Pérez.

A direção do time tem trabalhado incansavelmente nesta janela para reduzir o número de jogadores no elenco, um objetivo agora muito certo: enquanto Mbappé ainda não é anunciado, são 24 jogadores (Ceballos ainda não foi registado).

É, por isso, que algumas algumas saídas seriam aconselháveis no restante da janela de transferência, apesar de muitos négocios parecerem complexos.

Quem pode ser negociado?

Alguns dos nomes indicados para sair, foram de Mariano Díaz e Gareth Bale, mas ambos recusaram e isso é considerado impossível agora; o time de juniores, por exemplo, tem uma grande objeção com o clube por não oferecer oportunidades ao futebol de base.

Jovic prefere continuar, mas tem mercado e seria a opção mais viável. Hazard deve continuar, muito embora economicamente falando sua saída fosse boa para a saúde financeira do clube.

E, por causa dessas dificuldades, a categoria de transferível foi ampliada para Marco Asensio, não faz muito tempo que seu nome é discutido para ser negociado, e Rodrygo, uma das jovens apostas do clube também está cotado.

O espanhol terminou a última temporada sem ser muito utilizado, ele foi deixado no banco por Zidane em boa parte da temporada. Ancelotti, agora, busca reinventá-lo com uma mudança de postura, conforme explicou em entrevista coletiva, mudando também sua posição no campo.

O brasileiro apareceu na pré-temporada com um físico muito aprimorado e no Santiago Bernabéu muitos enxergam um bom futuro para ele, mas o contexto atual fez com que ele não seja intocável.

O ex-santista quer ter sucesso no time de sua infância e sua ideia é não aceitar ser emprestado, caso a diretoria sugira essa ideia. E, uma venda parece inviável, embora alguns clubes estejam interessados. Fato é, que o Real tenta, agora, diminuir sua folha salarial nesta temporada para a chegada de Mbappé.