Real Madrid processa LaLiga: entenda o duelo clube x liga na Espanha

Os merengues se opuseram à proposta da CVC desde que foi anunciada no início de agosto e agora estão intensificando os esforços para rasgá-la

O Real Madrid abriu processos judiciais contra Javier Tebas, presidente da LaLiga, e o acordo de investimento de € 2,7 bilhões (£ 2,3 bilhões / US$ 3,2 bilhões) da CVC Capital Partners na primeira divisão espanhola.

Foi anunciado no dia 4 de agosto que uma empresa de patrimônio privado havia adquirido uma participação de 10% em uma das maiores marcas do futebol mundial.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A oposição contra esse acordo veio do alto, já que, além do Real, seu rival Barcelona também questionou a legalidade do acordo, e os Blancos agora deram um passo adiante.

O que relatou o Real Madrid?

Um comunicado do Real no site oficial do clube diz: "Na reunião de hoje às 11h00 (CEST), a diretoria do Real Madrid CF concordou por unanimidade em iniciar uma ação civil e criminal contra o presidente da LaLiga, Javier Tebas Medrano, Sr. Javier de Jaime Guijarro, chefe do Fundo CVC, e contra o próprio Fundo SICAV-FIS CVC Capital Partners.

"Além disso, o conselho de administração decidiu tomar qualquer medida legal que considere adequada para anular e tornar ineficazes quaisquer resoluções possíveis adotadas pela Assembleia da LaLiga, a ser realizada em 12 de agosto de 2021, em relação ao acordo entre a LaLiga e o Fundo CVC. "

Qual o acordo entre CVC Capital Partners e LaLiga?

La Liga diz que 90% da injeção de dinheiro do CVC irá para clubes de todo o país, com € 100 milhões (£ 85 milhões / US$ 117 milhões) para o futebol feminino.

Como as equipes com melhor desempenho na primeira divisão espanhola, Barcelona e Real Madrid receberiam a maior parte dos fundos.

Mas apenas 15% do dinheiro poderá ser usado em transferências e salários dos jogadores de acordo com relatórios, com o restante sendo dedicado à infraestrutura.

"Existem desafios no curto prazo que devem ser enfrentados com urgência e que exigem um investimento financeiro significativo", disse Tebas, que afirma ter discutido o assunto com o presidente do Barça, Joan Laporta, antes do anúncio do acordo.

“O acordo estratégico com a CVC vai revolucionar o modelo de gestão dos clubes de futebol e vai tornar a competição muito mais atrativa e emocionante."

“Haverá melhores instalações, melhores jogadores e uma melhor experiência dos adeptos em tudo o que se relaciona com os clubes."

“E tudo isso amparado por um modelo de competição mais digital, mais focado na geração e análise de dados, mais internacional."

"Estamos lançando as bases para tornar a LaLiga a competição de futebol mais atraente do mundo."

Barça e Real se opuseram ao CVC, apesar das promessas de aumentar os limites salariais, com os da catalunha se recusando a apoiar o acordo em meio a dificuldades financeiras que os forçaram a romper os laços com a lenda do clube Lionel Messi.