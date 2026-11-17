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O Real Madrid definiu Chema Andres, meia de 21 anos do Brighton & Hove Albion, como seu principal alvo de transferência enquanto seus olheiros acompanham o clube da Premier League nesta temporada. O gigante espanhol também monitora o zagueiro Luka Vuskovic, de 19 anos, após o bom início dos dois jogadores no litoral sul da Inglaterra.

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Contratações de verão impulsionam ascensão na liga

Segundo o TEAMtalk, Vuskovic chamou a atenção de dirigentes do Real Madrid desde que chegou do Tottenham Hotspur no verão europeu, mas Andres segue como a principal prioridade do clube. O meia de 21 anos só se transferiu do Stuttgart, da Bundesliga, para o Amex Stadium antes da atual temporada. Antes disso, havia ingressado nas categorias de base do Real Madrid aos 13 anos. Os contratos dos dois recém-chegados ao Brighton com o clube vão até junho de 2031.

Cláusula complexa alimenta esperança de retorno

Após se adaptar sem dificuldades às exigências da primeira divisão inglesa, Andres rapidamente se tornou peça fundamental no meio-campo do Brighton nesta temporada. Segundo a reportagem, o Real Madrid agora considera seriamente trazer de volta ao Santiago Bernabéu, no futuro, o jogador formado em suas categorias de base.

Fontes espanholas ouvidas pelo veículo acreditam que o Real Madrid ainda mantém um acordo de recompra pelo meia de 21 anos, como parte de uma estrutura de transferência complexa acertada durante a passagem anterior do jogador pelo Stuttgart. Dirigentes do Brighton, porém, já contestaram enfaticamente a existência de uma cláusula desse tipo no contrato atual de Andres no Amex Stadium.

Jogadores formados na base se destacam pela Europa

Acompanhar de perto o desenvolvimento de jovens formados em casa que prosperaram após deixar o Bernabéu tornou-se uma estratégia importante de contratação para a diretoria do Real Madrid.

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Além do interesse crescente em recontratar Andres, a publicação observa que os dirigentes do Real Madrid também avaliam uma possível investida para trazer de volta Jacobo Ramon, seu ex-companheiro nas categorias de base.

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Ramon recebeu muitos elogios por suas atuações seguras na Serie A pelo Como, onde o zagueiro tem jogado ao lado de Nico Paz, outro jogador formado na base do Real Madrid .

Paz também é visto pelos responsáveis pelas contratações do Real Madrid como um forte candidato a retornar futuramente à capital espanhola, após sua boa passagem pelo futebol italiano.

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Candidatos ao título têm contratos longos

Por enquanto, Andres, que soma um gol e uma assistência em sete partidas pela liga, e Vuskovic, que igualou esses números em dez jogos, seguem como peças essenciais para a equipe de Fabian Hurzeler. Com o melhor ataque da competição e apenas sete gols sofridos em dez partidas, o Brighton ocupa o segundo lugar na Premier League , cinco pontos atrás do atual campeão Arsenal. Os olheiros do Real Madrid continuarão acompanhando os dois jogadores de perto ao longo da temporada.