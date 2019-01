Real Madrid prepara oferta de milionária por Rashford para o Manchester United

Clube espanhol pode fazer proposta de 100 milhões de libras pelo atacante, que também ganharia um enorme salário nos Blancos

O Real Madrid não desiste de contratar Marcus Rashford. Ao menos é o que garante o jornal inglês The Sun.

Segundo a publicação, os Blancos seguem muito interessados no jovem atacante do Manchester United e farão uma incrível oferta de 100 milhões de libras (cerca de R$ 480,6 milhões) pelo jogador. Além disso, o garoto receberia 250 mil libras (R$ 1,2 milhão) por semana em Madri.

Rashford tem segurado as conversas com os Red Devils para renovar seu contrato, o que tem feito o Real acreditar que ainda pode conseguir levar o atacante para o Santiago Bernabéu.

No entanto, a transferência já pareceu mais provável de acontecer. Até dezembro, Rashford estava infeliz em Old Trafford sob o comando de José Mourinho e queria sair do clube. Isso, porém, mudou com a chegada de Solskjaer e a nova fase do time, que venceu os oito jogos disputados com o interino e mudou da água para o vinho. O jovem atacante marcou cinco gols no período e vive excelente fase. Agora, ele não parece ter tanta vontade em deixar Manchester como antes.