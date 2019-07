Real Madrid pós-goleada: das dúvidas sobre Zidane ao elenco incompleto

Merengues ligam sinal de alerta após derrota para o Atlético de Madrid por 7 a 3

O sinal de alerta ligou no após a goleada sofrida para o por 7 a 3 durante o amistoso realizado no último sábado (27). Apesar de Sergio Ramos tentar minimizar o placar elástico, destacando que era apenas um jogo de pré-temporada, fato é que o resultado deixa uma cicatriz.

Agora, após uma temporada sem títulos da , e , os merengues buscam não repetir os mesmos erros do último ano. O primeiro que está no centro das atenções, como geralmente acontece, é o treinador. Zidane chegou ao fim da última temporada com o status de salvador. Em um ano horrível, Florentino se colocou nas mãos de um técnico que havia vencido as três Champions anteriores. Mas também um último recurso, porque por trás do francês não há nada e se falhar desta vez, os olhos se voltam para o gramado.

A coluna é a mesma de quando saiu, sem Cristiano Ronaldo, claro. Apenas Hazard parece ter uma vaga entre os titulares dos novos reforços. Marcelo, Varane ou Kroos não parecem ter pressão alguma.

O pedido de Pogba é o principal rumor da janela de transferências, mas o jogo contra o Atlético deixa mais dúvidas O duelo mostrou que apenas o francês não vai resolver todos os problemas da equipe. É verdade que Casemiro também está ausente, enquanto Kroos desapareceu e Modric, tantos anos sendo o melhor, já jogou no passado os 50 melhores jogos de sua carreira.



Foto: Getty Images

E há casos em que começa a se duvidar que essa mudança terá efeito. O mais claro é Marcelo, que na temporada passada estava longe de ser o jogador que ele era. Quando Zidane chegou, ficou obcecado em recuperá-lo, às custas de Reguilón, que até então cumpria o papel que o brasileiro não desempenhava. Essa pré-temporada voltou coberta de informações de que ele havia perdido peso e voltaria a ser o mesmo, mas o que foi visto nos três primeiros jogos não é animador.

Outro problema do passado que agora assola Madrid é o gol. Porque Cristiano saiu e sua habilidade não foi substituída e Hazard, apesar de todo talento, também não é um goleador desse estilo. Jovic se inscreveu com essa ideia, mas sofreu lesão e, do que foi visto, também não é o perfil.

A busca é necessária ainda mais com a perda do Asensio, que apesar de ter decepcionado no ano passado, ainda é um atacante com mais gols do que a maioria. Mas uma coisa é certa após a goleada sofrida: ficar como estão não é uma opção.