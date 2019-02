Real Madrid planeja ampliar contrato de Modric por até mais dois anos, segundo jornal

Destaque no time comandado por Santiago Solari, contrato de Modric expira em 30 de junho de 2020

Cogitado pela Inter de Milão na temporada passada, Luka Modric permaneceu no Real Madrid. Mas com o final de contrato próximo e a possível ameaça de deixar o time devido ao interesse de outros clubes, a equipe espanhola estuda renovar o vínculo com o croata, segundo informações do site AS.

Um dos principais atletas do time, o croata recebeu os principais prêmios individuais, entre eles, o de Melhor Jogador do Mundo. Desta forma, o presidente do clube, Florentino Pérez pretende estender o contrato com Modric por mais duas temporadas.

Aos 34 anos de idade, o atleta poderia se aposentar no Real, aos 36. Marca que os líderes do clube pretendem alcançar. Além do mais, o aumento de salário colocaria Modric entre os jogadores mais bem pagos do mundo.



(Foto: Getty Images)

Ainda segundo o portal, o desejo de Luka Modric seria continuar atuando com o Real Madrid, já que ao receber a Bola de Ouro, o croata teria percebido a dimensão de jogar em um dos principais clubes do mundo. Outro ponto crucial é a adaptação da família em outro país, devido a comodidade em viver na capital espanhola, Madri.

Modric chegou ao Real na temporada 2012-13 e, desde então, disputou 287 jogos, marcou 16 gols e contribuiu com 44 assistências.