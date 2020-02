Real Madrid perdeu CR7 e 50 gols por ano. E sofreu com isso, diz Kroos

O meio-campista reconheceu o óbvio: o clube espanhol sente muito a ausência de Cristiano Ronaldo

Em entrevista ao site The , o meio-campista Toni Kroos reiterou o desejo de se aposentar com a camisa do e também revelou detalhes sobre a forma de jogar dos merengues ao longo dos últimos anos. No entanto, a parte mais impactante foi quando o alemão reconheceu a incrível falta que Cristiano Ronaldo faz ao time.

O atacante português, que ao longo de nove temporadas tornou-se maior artilheiro na história merengue, apresentando média superior a um gol por jogo, trocou o Real Madrid pela Juventus em 2018. Desde então, os Blancos passaram a ter mais dificuldades para estufarem as redes.

Segundo dados da Opta Sports, a média de gols do Madrid no período em que Cristiano estava no Bernabéu foi de 2.6 tentos por partida. Desde a saída do camisa 7, caiu para 1.9 por jogo. O maior reflexo desta ausência ficou evidenciada por uma marca recentemente batida pelo , que ultrapassou o Real como melhor ataque da história do Campeonato Espanhol no acumulado.

E Kroos reconheceu: o Real Madrid ainda se recupera do divórcio que teve com CR7. Como não poderia deixar de ser óbvio.

“Depois de três Ligas dos Campeões seguidas, levou algum tempo para nos adaptarmos à falta dos 40 ou 50 gols que Cristiano Ronaldo nos garantia todos os anos. Quando o nos eliminou (na última temporada), disseram que era o fim desta equipe, o que acabou por nos motivar para mostrar que estavam enganados”, disse o meio-campista de 30 anos.

“Estamos num momento difícil, não podemos garantir três ou quatro gols por jogo, mas podemos tentar ganhar estabilidade defensiva. A mudança deu-se mais ao nível mental do que ao nível tático”, completou.