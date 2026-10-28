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O Real Madrid foi obrigado a fazer um pedido público e formal de desculpas ao povo da China após uma forte reação contra Kylian Mbappe. O astro francês se envolveu em uma polêmica depois de fazer comentários amplamente interpretados como desrespeitosos ao líder fundador do país.

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Memede Mbappe provoca graves consequências comerciais

Durante uma entrevista online, Mbappe fez referência a um meme que o retratava como Mao Zedong. O atacante da França chamou o líder fundador da China comunista de "ditador chinês", o que provocou indignação generalizada no país.

As consequências comerciais foram rápidas e graves. O atacante perdeu contratos lucrativos com pelo menos três empresas chinesas diferentes, incluindo Dongpeng Beverage, Mengniu e Milkground.

Além disso, o China Media Group (CMG) tomou uma medida importante ao suspender as transmissões de partidas de La Liga e de qualquer jogo com a participação do jogador. A emissora estatal exigiu posteriormente pedidos formais de desculpas do atacante, do Real Madrid e da primeira divisão espanhola, segundo a Associated Press.

Real Madrid e Mbappe manifestam profundo pesar

Diante da pressão crescente, Mbappe divulgou um comunicado na terça-feira reconhecendo seu erro. O atacante admitiu que suas declarações foram "infelizes" e afirmou: "Agora entendo que elas magoaram muitas pessoas na China e nas comunidades chinesas."

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Na quarta-feira, o Real Madrid também divulgou um comunicado oficial detalhado para tentar reparar a relação abalada.

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"O Real Madrid C.F. deseja pedir desculpas ao povo chinês por qualquer sofrimento que possa ter sido causado pelas recentes declarações de nosso jogador, Kylian Mbappe", afirmou o clube. "Nosso clube tem profundo respeito pela China, sua história, sua cultura e seus cidadãos, assim como pelos milhões de torcedores chineses que sentem carinho e admiração pelo Real Madrid.

"O clube se junta ao pedido público de desculpas feito por Kylian Mbappe, no qual o próprio jogador expressou seu arrependimento pelas palavras que usou e reiterou seu respeito pelo povo chinês.

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"O Real Madrid reafirma seu compromisso com os valores do respeito, da convivência e da compreensão entre culturas e expressa seu desejo de continuar fortalecendo os laços de amizade e carinho que o unem à China e a seus cidadãos."

Impasse nas transmissões segue sem solução

As rápidas intervenções de todas as partes destacam a enorme importância do mercado chinês para o futebol europeu. Além dos comunicados do jogador e do clube, La Liga também pediu desculpas formalmente para amenizar as consequências.

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O CMG confirmou ter recebido o pedido formal de desculpas do Real Madrid.

Reconstrução de laços no mercado asiático

Associated Press acrescentou que o Ministério das Relações Exteriores da China confirmou na quarta-feira que está levando o pedido de desculpas de Mbappe "a sério", embora o impacto de longo prazo sobre sua marca pessoal permaneça totalmente incerto. Ainda não está claro se o atacante conseguirá recuperar as parcerias comerciais encerradas ou se o futebol espanhol voltará rapidamente às telas da televisão chinesa. A prioridade imediata tanto do jogador quanto do clube será conter os danos diplomáticos para garantir que a disputa não afete permanentemente sua projeção global.