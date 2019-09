Real Madrid, Palmeiras, São Paulo: clubes dão apoio a Cafu após morte de seu filho

Danilo estava jogando futebol na casa da família em Barueri, na Grande São Paulo

Danilo Feliciano Moraes, filho mais velho do ex-jogador Cafu, morreu na noite da última quarta-feira. Ele foi vítima de um infarto depois de jogar futebol com seus amigos e familiares na casa de Cafu em Alphaville, Barueri. Ele tinha apenas 30 anos. A informação foi confirmada ao "GloboEsporte.com" por Paulo Sérgio, campeão do mundo em 1994 e amigo de Cafu.

Paulo Sérgio disse que Danilo brincou por 10 minutos e logo depois passou mal. Ainda segundo o "GE.com", ele foi levado ao Hospital Albert Einstein em Alphaville, mas não resistiu.

De acordo com o jornal “Folha de S. Paulo”, o hospital confirmou que Danilo foi levado ao hospital, mas não detalhou se ele chegou com vida. A “Folha” publicou ainda que Danilo já havia sofrido um infarto, também enquanto jogava futebol, quatro anos atrás, mas naquela ocasião ele se recuperou após ficar alguns dias em observação.

Clubes prestam solidariedade

Logo após a fatalidade e ao longo da manhã desta quinta-feira, clubes do e do exterior manifestaram desejando força a Cafú e seus familiares.

El C. F. expresses its deep regret at the passing of Danilo, the son of Brazilian football legend @officialcafu.



The club wishes to convey its condolences to Cafú and his family and shares in his grief in these difficult moments. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 5, 2019

A Sociedade Esportiva lamenta o falecimento de Danilo, filho de @officialcafu, e manifesta as condolências ao pentacampeão mundial e sua família. — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 5, 2019

O Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Danilo, filho do @officialcafu. O clube se solidariza e deseja muita força aos familiares e amigos do ídolo tricolor. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 5, 2019

O clube envia suas mais profundas condolências a Marcos Cafu (@officialcafu) e sua família nessa hora tão difícil.



Nossos pensamentos e orações estão com todos vocês. Força! — AS Brasil (@ASRoma_Brasil) September 5, 2019

Todo el zaragocismo se une al dolor de Cafú y su familia por el fallecimiento de su hijo. Nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo. Descanse en paz. pic.twitter.com/60nOInMQDm — Real Zaragoza (@RealZaragoza) September 5, 2019

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times 🙏



Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi 🙏 — AC (@acmilan) September 5, 2019

Toda a nossa solidariedade e carinho ao eterno capitão @officialcafu e sua família pela perda do Danilo. Nossos corações estão com vocês pic.twitter.com/tRvgIAo18a — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 5, 2019

Força ao @officialcafu pelo falecimento de seu filho mais velho. Nossos sentimentos aos parentes e amigos neste momento tão difícil. 😢 — (@Corinthians) September 5, 2019

O Clube de Regatas do lamenta profundamente o falecimento de Danilo Feliciano de Moraes, filho mais velho do pentacampeão mundial @officialcafu. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. 🙏 — Flamengo (@Flamengo) September 5, 2019

O Football Club lamenta o falecimento de Danilo, filho mais velho do pentacampeão @officialcafu. O clube se solidariza com o jogador, família e amigos. Força a todos! — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 5, 2019