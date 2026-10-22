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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, se posicionou no eterno debate entre os dois maiores clubes da Espanha antes do próximo El Clásico entre Barcelona e Real Madrid. O ex-treinador do Liverpool revelou qual dos dois times apoia para vencer no Camp Nou e relembrou o que sentia em relação à rivalidade ao longo dos anos.

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Revelada a torcida de Klopp para o clássico

Klopp confirmou que vai acompanhar o aguardado confronto entre Barcelona e Real Madrid. Ao falar no intervalo do jogo do Bayern de Munique contra o Arsenal pela Champions League, o técnico da Alemanha explicou que esse duelo faz parte de sua vida no futebol desde sempre.

Apesar das mudanças na relação de forças do futebol espanhol, Klopp segue muito interessado na rivalidade. Ele também estará de olho no atacante alemão Karim Adeyemi e destacou a melhora de desempenho do jogador do Barcelona nas últimas semanas.

Ressentimentos do passado e favorito de hoje

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O ex-técnico do Liverpool admitiu que a dimensão da rivalidade faz com que nunca perca esse confronto. “É claro que vou assistir ao El Clasico entre Barcelona e Real Madrid. Assisti a esse jogo em todas as fases da minha vida”, disse Klopp, segundo o Bulinews.

Ao recordar suas preferências do passado, o técnico da Alemanha foi franco sobre o motivo pelo qual costumava torcer pelo Barcelona: as táticas historicamente agressivas do Real Madrid o afastavam do clube. “No passado, eu torcia mais pelo Barcelona porque era contra as atitudes de Pepe e de outros defensores do Madrid”, explicou. “Hoje, torço pelo melhor time. E, olhando para a situação neste momento, provavelmente é o Barcelona.”

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Gigantes espanhóis vivem momentos distintos

A avaliação de Klopp chega em meio a resultados contrastantes dos dois clubes no cenário europeu. O Barcelona de Hansi Flick tenta se recuperar da derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League, partida em que o meia Dani Olmo também sofreu uma grave lesão muscular. O espanhol ficará afastado por um mês e está fora do confronto decisivo no Camp Nou.

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Por outro lado, o Real Madrid de Jose Mourinho vive boa fase após golear o RB Leipzig por 4 a 1. Kylian Mbappe marcou um gol e deu uma assistência na vitória expressiva. No entanto, o Real Madrid terá de enfrentar o Barcelona sem Vinicius Junior, ponta de destaque que está suspenso.

A hora de assumir a responsabilidade





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Sem Vinicius para o primeiro clássico da temporada, Mourinho precisa fazer uma mudança importante no ataque. A expectativa é que o técnico português conte bastante com Yan Diomande para preencher a vaga pelo lado do campo.

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O atacante reserva mostrou que merece uma oportunidade contra o Leipzig ao marcar um golaço de voleio no fim da partida. Com isso, chegou a três gols e uma assistência em seus últimos quatro jogos. Agora, Diomande precisa tentar repetir essa ótima fase no maior palco do futebol espanhol, enquanto o Madrid busca provar que Klopp está errado.



