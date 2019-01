Real Madrid observa 'novo Pepe' Éder Militão de perto, diz jornal

Porto já disse que só aceita negociar o brasileiro por 50 milhões de euros, valor da multa rescisória

Um dos destaques do Porto na temporada, o lateral-direito Éder Militão está na mira do Real Madrid, segundo o jornal espanhol Marca. O ex-jogador do São Paulo, que tem multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 213,5 milhões). vem sendo monitorado pelo clube merengue.

Ainda de acordo com a publicação, Militão é considerado um novo Pepe pela comissão técnica do Real Madrid por sua valentia e capacidade de antecipação.

Revelado pelo São Paulo, Éder Militão foi vendido ao Porto por sete milhões de euros em julho de 2018. Caso seja negociado, o Tricolor terá direito a 10% do valor da transação.