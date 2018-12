Real Madrid, o primeiro campeão do mundo por três anos seguidos

Os Blancos receberam a sua sétima taça mundial neste sábado (22), e a terceira seguida

Neste sábado (22), o Real Madrid se consagrou a primeira equipe em toda a história do futebol a ser campeão do mundo em três anos consecutivos.

Os Blancos venceram o Al Ain por 4 a 1, em Abu Dhabi, e conquistaram seu sétimo título mundial. Depois de ganhar por 3 a 1 do Kashima Antlers nas semifinais, venceram a partida decisiva com gols de Modric, Llorente, Sergio Ramos e Nader, gol contra que surgiu do chute de Vinicius Jr.

O título da equipe espanhola segue uma sequência dos anos de 2016 e 2017, em que os merengues venceram a final do Mundial de Clubes contra o próprio Kashima Antlers e contra o Grêmio, respectivamente.

Nenhum outro clube havia conseguido tal feito até então na história do futebol. O Santos já venceu dois títulos consecutivos, em 1962 e 1963, a Inter de Milão em 1964 e 1965, o AC Milan em 1989 e 1990 e o São Paulo em 1992 e 1993. Mas ninguém conseguiu três vezes seguidas.

Vale relembrar também que a equipe de Santiago Bernabéu possui três Copas Intercontinentais, de 1960, 1998 e 2002, além do Mundial de 2014, quando superaram o San Lorenzo.