Real Madrid não sabe o que fazer com Reinier: qual será o futuro do meia?

O brasileiro está cada vez mais distante de integrar a equipes principal e pode ser emprestado

Desde que chegou ao , em fevereiro, Reinier ainda não conseguiu conquistar espaço na equipe principal e pouco teve oportunidade no Castilla, principalmente com a paralisação do futebol em virtude da pandemia de coronavírus Covid-19. Agora, o brasileiro vive uma indefinição sobre o que será de seu futuro, possivelmente fora dos Blancos.

Nos meses em que ficou no Real, Renier fez apenas três partidas com o castilla e, agora, junto com alguns companheiros teve férias e não foi chamado para treinar com a equipe principal, algo que a imprensa estava cogitando.

Vendo sua adaptação por lá desacelerada, Reinier disse que seu sonho era participar o máximo possível das dinâmicas diária do Real, a fim de mostrar seu potencial ao técnico Zinedine Zidane, e tentar uma vaga no time principal. No entanto, desde que chegou ao clube, nunca participou das atividades com os vice-líderes da .

A Segunda B, campeonato disputado pelo Castilla, teve sua primeira fase encerrada, com os primeiros colocados disputando os play-offs para decidirem as vagas na divisão superior, no entanto, o Real B não se classificou para as disputas e encerrou o primeiro ciclo de Reinier no clube em 6 de maio. Foi aí, junto com a maioria da equipe, que Reinier "ganhou” suas férias.

Depois de apostar fortemente na contratação do jovem brasileiro por cerca de € 30 milhões junto ao Flamengo, o Real Madrid vê o futuro do meia podendo se distanciar de Madrid. A intenção era que ele seguisse os mesmo passou de Vinicius Jr. e Rodrygo, que foram do para passar algum tempo no Castilla antes de se juntarem ao time principal, algo que não deve acontecer com o meia. No entanto, são os dois que podem atrapalhar a promoção de Reinier.

As vagas para jogadores extra-comunitários nos times da La Liga são limitadas e as vagas estão cheias, inclusive com a dupla e Éder Militão. Assim, a saída para o Real, possivelmente, será emprestar Reinier para outro clube e, no momento, não faltam interessados, como por exemplo o .