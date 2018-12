Real Madrid não abre mão de Vinicius Jr. e descarta emprestá-lo, diz jornal

Equipe madrilenha recebeu interesse de empréstimo do Real Valladolid, clube gerido pelo ex-atacante Ronaldo

Apesar da proposta de empréstimo feita por Ronaldo para jogar no Real Valladolid por empréstimo, a diretoria do Real Madrid está convencida de que o jogador faz parte dos planos futuros e não pretende liberar o brasileiro. Ao menos é o que garante o Diario Marca.

O jornal descreve que a ascensão do camisa 28 no elenco já teria motivado a dispensa do Sul-Americano Sub-20, no qual a Seleção Brasileira participará. O ponta Rodrygo, outro atleta contratado pelos Merengues, no tentanto, estará na delegação que disputará a competição entre o fim de janeiro e meados de fevereiro do próximo ano.

Confira os números de Vinicius Junior na temporada atual da La Liga:

A subida de Santiago Solari do comando do Castilla - correspondente ao time juvenil dos madridistas - ao plantel principal é o principal motivador para a decisão, uma vez que Vinicius passou seus primeiros meses se adaptando ao futebol europeu sob o comando do argentino.

O ex-jogador do Flamengo tem impressionado a todos com o rendimento que o tem credenciado a ser titular cada vez mais, como foi contra o CSKA na última quarta-feira (12), pela Champions League.