Real Madrid multará Bale por deixar estádio antes do fim do jogo, diz jornal

Atitude foi reconhecida como falta de respeito e prevê punição em contrato; jogador já foi vaiado contra o Valladolid por demonstrar apatia em campo

Depois de ser flagrado por câmeras do programa Chiringuito saindo do Estádio Santiago Bernabéu antes do fim da partida contra a Real Sociedad no último domingo (6), o atacante Gareth Bale foi repreendido pela diretoria do Real Madrid e será multado.

A atitude foi classificada como "falta de respeito" e, apesar do técnico Santiago Solari tentar jogar panos quentes na situação logo após a derrota, a cúpula dos Merengues não ficou satisfeita e decidiu cumprir a punição prevista em contrato, conforme afirma o jornal El Confidencial.

Bale deixou as arquibancadas do Santiago Bernabéu aos 33 minutos do segundo tempo do confronto. Naquela altura, o time tentava o empate após sofrer um gol mas esbarrava na defesa do clube do País Basco.

🗣️"FUNCIONAN cuando ellos QUIEREN". El 'PALO' de @oscarpereiro a los jugadores del Real Madrid en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/UMrr3PbmG5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2019

As imagens foram registradas em má hora. O jogador foi vaiado no início de novembro dentro do próprio Bernabéu durante a vitória por 2 a 0 sobre o Real Valladolid. Para a torcida, o camisa 11 não se esforçou o suficiente para ajudar a equipe.

Recentemente, o galês tem lidado com lesões que atrapalham a sequência de jogos como titular nos Blancos e o rendimento inconsistente contrapõe o protagonismo esperado após a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus.