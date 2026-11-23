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José Mourinho desconversa diante de uma pergunta sobre o mercado de transferências envolvendo Nico Paz. Questionado sobre o futuro do meia-atacante argentino do Como, sobre quem o Real Madrid tem um direito de recompra por 80 milhões de euros a ser exercido ao fim desta temporada, o treinador português declarou em entrevista coletiva na véspera da partida em casa contra o PSV Eindhoven pela Champions League: "Nico Paz? Não joga no meu time".

"Há muitas lesões porque se joga demais? Para ganhar muito dinheiro, também é preciso correr riscos. É a vida. Se os jogadores querem fazer greve porque disputam partidas demais, poderiam aceitar receber metade do salário… Luis Enrique cortaria o próprio salário em 20% para não precisar mais falar em entrevistas coletivas? Respeito o Luis, mas não penso como ele. Não mexam no meu salário".

"Vinicius vai voltar ao seu nível. Às vezes, alguns jogadores que se aproximam dos 30 anos perdem um pouco da motivação e não conseguem manter a forma física ideal, mas ele ainda é jovem. As pessoas esquecem que ele chegou aqui muito jovem e que ganhou tudo. É um bom rapaz, muito empático com todos. Ele tinha mudado o jogo contra o Villarreal, depois teve um gol anulado e foi expulso. Talvez aquela suspensão tenha interrompido sua evolução".

"As palavras do meio-campista do Villarreal, Santi Comesana após a derrota para o Barcelona? Ele tem memória curta. Contra eles, tivemos um gol anulado e Vinicius foi expulso. Pode dizer o que quiser, mas não deveria nos associar ao caso Negreira".

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"O PSV tem jogadores experientes como Perisic e Kostic, além de jovens de qualidade. Vai ser difícil".