Real Madrid, Liverpool, Arsenal e Chelsea estão de olho em jogador de 70 milhões de euros

A temporada ainda está no começo, mas isso não impede os clubes de já fazerem planos concretos para a próxima janela de transferências de verão. Segundo Florian Plettenberg, Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, pode muito bem protagonizar uma transferência de peso.

Quansah, de 23 anos, é peça constante no Leverkusen, que o contratou no verão de 2025 por cerca de 35 milhões de euros junto ao Liverpool. O zagueiro vem se saindo muito bem no Leverkusen, onde tem contrato até meados de 2030.

Quatro clubes agora estão de olho na assinatura do destro: Real Madrid, Liverpool, Chelsea e Arsenal. Seu ex-clube, o Liverpool, pode recomprar Quansah até 15 de junho de 2027 por 70 milhões de euros. Além disso, o Real Madrid o observa regularmente, segundo Plettenberg.

Quansah, nove vezes internacional, que no último verão também esteve em ação na Copa do Mundo, surgiu ainda jovem no Liverpool, que o emprestou ao Bristol Rovers no primeiro semestre de 2023. Quansah voltou e acabou disputando 58 partidas pelo time principal do The Reds.

Quansah afirmou neste verão que sua saída do Liverpool foi difícil para ele, mas também necessária. "Sinto que fico melhor a cada jogo que disputo. Ainda sou jovem, então, enquanto eu mantiver o foco e continuar trabalhando duro, sei que vou me sair bem."

Após esta temporada, o contrato de empréstimo de Ronald Araújo com o Liverpool chegará ao fim, e também é perfeitamente possível que Joe Gomez e o capitão Virgil van Dijk deixem Anfield para trás, já que seus contratos vão até meados de 2027. Nesse caso, o Liverpool ficaria com Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni na zaga.

Assim, o Liverpool parece estar sendo forçado no próximo verão a tomar uma decisão sobre a cláusula de recompra caso outra parte concretamente interessada se apresente ao Leverkusen. Quanto os alemães exigiriam de outro clube é desconhecido, mas provavelmente esse valor não ficaria abaixo da cláusula de 70 milhões para o Liverpool.



