Real Madrid? Lewandowski revela que planeja se aposentar no Bayern de Munique

Atacante polonês diz que é totalmente identificado com o clube alemão

Sempre especulado no Real Madrid e em outras equipes, o atacante Robert Lewandowski deixou claro que não pretende deixar o Bayern de Munique. Pelo contrário, o objetivo do polonês, que tem contrato com os Bávaros até 2021, é se aposentar no clube alemão.

"Existe uma grande chance de eu ficar no Bayern por um longo período. Eu não penso em sair. Existem muitos rumores, mas o meu coração é 100% Bayern", disse Lewandowski ao Sport Bild.

"Eu sou totalmente identificado com o clube. Eu definitivamente posso me ver aposentando no Bayern", concluiu o matador.

Desde 2014 no Bayern, Lewandowski conquistou quatro vezes a Bundesliga, uma DFB Pokal e três Supercopas da Alemanha com os Bávaros.