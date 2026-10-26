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Jose Mourinho alertou seus jogadores do Real Madrid para manter os pés no chão após a vitória dramática por 2 a 1 sobre o Barcelona. O técnico português insiste que o objetivo principal continua sendo conquistar o título da La Liga, apesar de Kylian Mbappe ter garantido uma vitória de peso no Camp Nou com sua atuação decisiva nos minutos finais.

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Mbappe brilha em vitória no clássico

O Madrid conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Barcelona no clássico de domingo, no Camp Nou. Mbappe foi decisivo ao marcar duas vezes e reduzir para apenas três pontos a distância para o líder da La Liga.

O atacante francês abriu o placar aos 41 minutos, em um lance de sorte. O defensor do Barcelona Gerard Martin tentou afastar a bola, mas ela bateu em Mbappe e foi direto para o fundo da rede. Raphinha depois empatou para os donos da casa, preparando um fim de jogo tenso. Mbappe, porém, garantiu a vitória aos 87 minutos, ao concluir um contra-ataque espetacular após receber um passe preciso do substituto Eduardo Camavinga.

Mourinho cobra foco no título da liga

O Real Madrid agora soma cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Apesar da boa fase, Mourinho está determinado a manter o elenco totalmente concentrado no objetivo maior. O treinador português deixou claro que uma vitória isolada sobre o maior rival não é o prêmio principal. Ele quer que seus jogadores mantenham o foco durante o restante da temporada nacional.

“É uma grande vitória, mas, quando voltarmos ao trabalho, não vou deixar ninguém ficar de cabeça nas nuvens”, disse Mourinho, segundo a ESPN. “Se vencermos hoje e perdermos em El Sardinero [fora de casa contra o Racing Santander no próximo fim de semana], o Real Madrid não joga para vencer no Camp Nou, mas para conquistar a liga. Temos que seguir em frente.”

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Um espetáculo para o mundo do futebol

A edição mais recente do famoso confronto certamente correspondeu às grandes expectativas que a antecederam. Os dois times atacaram com determinação, proporcionando uma partida emocionante aos torcedores que a acompanharam ao redor do mundo. Mourinho elogiou a qualidade geral do jogo e a dedicação de seus jogadores sob forte pressão.

“Acho que foi um grande jogo”, observou Mourinho. “Um jogo de alto nível, um jogo que o mundo que ama futebol parou para assistir e que não decepcionou... No nosso caso, os jogadores fizeram uma partida extraordinária, bem organizados, concentrados, com muita coragem. Para mim, é uma grande vitória dos jogadores contra um grande adversário. Eles merecem.”

Atenções se voltam para o Racing Santander

O Madrid agora precisa voltar rapidamente suas atenções aos compromissos do campeonato nacional. O time viaja a El Sardinero neste fim de semana para enfrentar o Racing Santander. O Real Madrid ocupa atualmente o terceiro lugar na classificação da La Liga, com 24 pontos em dez partidas, três atrás do líder Barcelona e um atrás do segundo colocado, Atlético de Madrid.