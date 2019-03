Real Madrid já trabalha para contratar Hazard; Chelsea pede R$ 500 milhões

Meia é visto como principal alvo da próxima temporada e desejo antigo dos Merengues

A volta de Zinedine Zidane ao comando do pode facilitar a chegada de Eden Hazard aos Merengues, e a diretoria espanhola já se mexe para fechar a contratação.

Segundo apuração da Goal da , o pede 115 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) para que a negociação seja realizada, mesmo com o vínculo do belga com os Blues entrando no último ano.

A situação do clube londrino, no entanto, é complicada e deve facilitar as conversas. O Chelsea pretendia renovar com o camisa 10 para que ele se tornasse o jogador mais bem pago do elenco e eventualmente se aposentasse no Stamford Bridge.

Confira os números de Eden Hazard na temporada atual da Premier League:

Apesar disso, a punição imposta pela Fifa que bloqueia contratações pelas próximas duas janelas de transferência dificulta a montagem de um elenco mais competitivo, fato que tende a fazer Hazard optar pela saída do Chelsea.

A relação entre espanhóis e ingleses é amistosa, haja vista a mudança de ares do goleiro Thibaut Courtois para Madri. Esse histórico positivo pode facilitar uma nova abordagem da cúpula dos Blancos.