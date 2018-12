Real Madrid já sonda Mourinho para possível retorno, diz jornal

As primeiras negociações entre Mourinho e Real Madrid teriam ocorrido em outubro desta temporada

Em 14 de novembro, Real Madrid e Santiago Solari assinaram contrato estendendo o vínculo entre ambos até junho de 2021. Efetivado no cargo de treinador do Real, Solari ainda não está 100% garantido no comando da equipe. A derrota por 3 a 0, para o CSKA, em partida válida pela Champions League 2018-19, acendeu a luz de alerta para o treinador. Mas agora, com a demissão de José Mourinho do Manchester United, o técnico espanhol deve se precaver nos Merengues, já que o português era o treinador preferido do presidente do clube, Florentino Pérez, para se encarregar do elenco na próxima temporada.

Pérez está convencido de que precisa “demolir” parte do antigo time para criar um novo, e para o dirigente ninguém atende melhores as exigências do que Mourinho, segundo informações do jornal espanhol El País. E ao que tudo indica, membros notáveis nos bastidores do Real também seguem a mesma ideia do presidente.

Coincidindo com as atuações abaixo do esperado nos últimos meses da equipe, cresce o número de pessoas que acreditam que o autoritarismo do técnico, que já liderou o clube entre as temporadas 2010 e 2013, é a resposta para resolver os problemas atuais.



O presidente acredita que os jogadores precisam de um técnico que inove suas consciências ao invés de um treinador com conhecimento dos avanços de um jogo. Após deixar o comandou do Real Madrid, Mourinho chegou a receber elogios de Pérez, conhecido por nunca sentir certa nostalgia pelos treinadores que deixaram o clube. Na ocasião, o presidente disse: "Mourinho elevou nosso nível competitivo”.

Em entrevista coletiva, realizada na última terça-feira (18), em Abu Dhabi, Marcelo foi questionado sobre o possível retorno do português ao comando do time e preferiu desconversar sobre o assunto: "Não sou eu quem decide se ele volta, mas agradeço o que ele fez por mim em Madrid”. Conhecido por alguns desentendimentos com Mourinho durante a passagem do técnico pelo Real, o brasileiro lamentou a saída do treinador da equipe inglesa: "É uma pena, porque ele é um ótimo técnico e agora ele está sem clube".

Recentemente cogitado para assumir o Real, a resposta do técnico teria sido negativa, mas não definitiva, de acordo com o veículo espanhol. Mourinho teria explicado que seu contrato com a United não seria um obstáculo, já que sua rescisão ocorreria, no máximo, até final desta temporada. Porém, o ex-comandante dos Reds Devils teria revelado alguns problemas pessoais que precisaria resolver antes de assinar contrato com os Blancos.



Um agente próximo às partes indicou que a proposta incluía o compromisso de contratar Mourinho antes de 1º de julho, e com a possibilidade de multa de cinco milhões de euros ao Madrid, caso o acordo não fosse consumado antes da data. Além disso, Mourinho receberia plenos poderes para vender e comprar jogadores junto a um salário líquido de 15 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões) por temporada. Nas semanas seguintes, diante da atitude controvérsia do treinador, o Real Madrid teria ampliado a oferta salarial para aproximadamente 20 milhões de libras (R$ 98 milhões). Até o momento, a resposta é desconhecida.