Real Madrid: Isco perde espaço com Solari por ausência em reunião

Meio-campista fica fora de reunião com a diretoria do Real Madrid e tem situação indefinida no estádio Santiago Bernabéu

Isco não estava presente na conversa de Solari antes do duelo contra o Ajax de Amsterdã, apesar de estarem esperando por ele, e não acompanhar seus companheiros de equipe no ônibus para o estádio Santiago Bernabéu. Não é Solari que pediu para ser sancionado, mas é o próprio regime interno do clube que contempla este tipo de sanções.

Solari relatou que a falta havia sido cumprida, que ele não estava no chat, e então foi o clube que abriu o arquivo como teria feito com qualquer outro jogador. O código disciplinar do clube estipulou isso. Como o MARCA confirmou, o Real Madrid já abriu o arquivo para o jogador, que não entrou na equipe antes do jogo contra o Valladolid. A ideia de Solari não é jogar com ele novamente no banco.

O jogador reconheceu seu erro e se desculpou com o resto do elenco, desculpando-se no relacionamento tão problemático que ele tem com o treinador, que não pode ser mais confrontado após uma série de episódios, o penúltimo já mencionado: sendo chamado contra o Ajax depois de jogar alguns minutos contra o Barça.

Último episódio: fora da lista O meia não estará no confronto contra a Pucela de Ronaldo, também nesta tarde, Cristo e Seone entraram na lista. Após os últimos episódios ocorridos, Arroyo de la Miel terá dificuldade em aparecer novamente em um telefonema Solari.