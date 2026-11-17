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Real Madrid Femenino x Inter terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo os detalhes para assistir à partida pelo streaming.
O Real Madrid Femenino enfrenta a Inter na Ciudad Real Madrid, em um duelo da Women's Champions League que vale pontos importantes na disputa pela classificação.
O Real Madrid de Pau Quesada chega a esta partida após resultados irregulares nas últimas semanas. A equipe de Madri conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Paris FC na Champions League, mas empatou por 3 a 3 com o FC Badalona na última rodada da Liga F.
A Inter de David Sassarini, por sua vez, atravessa um momento difícil. A equipe perdeu por 4 a 1 para o Manchester City Women em seu último compromisso europeu e foi derrotada por 3 a 2 pela Juventus na rodada mais recente da Serie A.
Na tabela da Women's Champions League, o Real Madrid ocupa a sétima posição, enquanto a Inter está em 13º lugar. A distância torna a partida especialmente importante para a equipe de Milão, que precisa de pontos para subir na classificação.
Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida ao vivo na TV e pelo streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Real Madrid Femenino x Inter
Técnico
- P. Quesada
No Real Madrid Femenino, o técnico Pau Quesada ainda não divulgou a provável escalação. Não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões; atualizações são esperadas nas horas que antecedem o início da partida.
Na Inter, David Sassarini também não divulgou a escalação prevista nem informou desfalques por lesão ou suspensão. Novas informações sobre o elenco devem surgir mais perto do apito inicial.
Momento das equipes
O Real Madrid Femenino somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 3 a 3 com o FC Badalona na Liga F. Antes disso, a equipe de Madri havia vencido o Paris FC por 3 a 0 na Women's Champions League e o Sevilla por 3 a 1 no campeonato, além de empatar por 1 a 1 com o Athletic Bilbao e por 2 a 2 com o Bayern de Munique na competição europeia.
A Inter acumulou duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Sassarini perdeu por 3 a 2 para a Juventus em seu compromisso mais recente e sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para o Manchester City Women na Champions League. As vitórias vieram contra o Milan, por 3 a 0, e a Lazio, também por 3 a 0, na Serie A. Já a derrota por 6 a 0 para o OL Lyonnes segue como o pior resultado do período.
Confrontos anteriores
Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Real Madrid Femenino e Inter.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|3
|1
|0
|20
|0
|+20
|10
V
V
E
V
|2
|4
|3
|1
|0
|20
|3
|+17
|10
E
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|+4
|8
V
E
V
E
|4
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
E
V
E
V
|5
|4
|2
|2
|0
|3
|0
|+3
|8
E
V
E
V
|6
|4
|1
|3
|0
|8
|5
|+3
|6
V
E
E
E
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
V
E
E
E
|8
|4
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|6
D
V
V
D
|9
|4
|2
|0
|2
|5
|8
|-3
|6
V
D
D
V
|10
|4
|1
|2
|1
|8
|4
|+4
|5
D
E
V
E
|11
|4
|1
|1
|2
|6
|11
|-5
|4
E
D
V
D
|12
|4
|1
|1
|2
|2
|9
|-7
|4
V
D
D
E
|13
|4
|1
|1
|2
|3
|11
|-8
|4
D
D
E
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|16
|-9
|3
D
V
D
D
|15
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
|2
E
E
D
D
|16
|4
|0
|2
|2
|5
|11
|-6
|2
D
E
E
D
|17
|4
|0
|2
|2
|2
|11
|-9
|2
E
D
D
E
|18
|4
|0
|1
|3
|3
|9
|-6
|1
D
D
E
D
Na Women's Champions League, o Real Madrid Femenino ocupa atualmente a sétima posição, enquanto a Inter está em 13º lugar.