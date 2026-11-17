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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 5 18 de nov. de 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

Real Madrid Femenino x Inter terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo os detalhes para assistir à partida pelo streaming.

O Real Madrid Femenino enfrenta a Inter na Ciudad Real Madrid, em um duelo da Women's Champions League que vale pontos importantes na disputa pela classificação.

O Real Madrid de Pau Quesada chega a esta partida após resultados irregulares nas últimas semanas. A equipe de Madri conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Paris FC na Champions League, mas empatou por 3 a 3 com o FC Badalona na última rodada da Liga F.

A Inter de David Sassarini, por sua vez, atravessa um momento difícil. A equipe perdeu por 4 a 1 para o Manchester City Women em seu último compromisso europeu e foi derrotada por 3 a 2 pela Juventus na rodada mais recente da Serie A.

Na tabela da Women's Champions League, o Real Madrid ocupa a sétima posição, enquanto a Inter está em 13º lugar. A distância torna a partida especialmente importante para a equipe de Milão, que precisa de pontos para subir na classificação.

Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida ao vivo na TV e pelo streaming.

Notícias das equipes

No Real Madrid Femenino, o técnico Pau Quesada ainda não divulgou a provável escalação. Não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões; atualizações são esperadas nas horas que antecedem o início da partida.

Na Inter, David Sassarini também não divulgou a escalação prevista nem informou desfalques por lesão ou suspensão. Novas informações sobre o elenco devem surgir mais perto do apito inicial.

Momento das equipes

O Real Madrid Femenino somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 3 a 3 com o FC Badalona na Liga F. Antes disso, a equipe de Madri havia vencido o Paris FC por 3 a 0 na Women's Champions League e o Sevilla por 3 a 1 no campeonato, além de empatar por 1 a 1 com o Athletic Bilbao e por 2 a 2 com o Bayern de Munique na competição europeia.

A Inter acumulou duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Sassarini perdeu por 3 a 2 para a Juventus em seu compromisso mais recente e sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para o Manchester City Women na Champions League. As vitórias vieram contra o Milan, por 3 a 0, e a Lazio, também por 3 a 0, na Serie A. Já a derrota por 6 a 0 para o OL Lyonnes segue como o pior resultado do período.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Real Madrid Femenino e Inter.

Classificação

Na Women's Champions League, o Real Madrid Femenino ocupa atualmente a sétima posição, enquanto a Inter está em 13º lugar.