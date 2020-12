Real Madrid fecha 2020 na frente do Barcelona em 'duelo de retomadas' dos gigantes

Nenhum dos dois teve um começo de temporada típico de seus melhores momentos, mas os merengues estão conseguindo se recuperar mais rápido

O início da temporada 2020-21 não está sendo fácil para e . Nem um dos dois ocupam a primeira colocação da e na Liga dos Campeões a fase de grupos não foi tão boa para a dupla. Mas, se alguém tem um mínimo para comemorar, é o time de Zidane, que vai fechar o ano à frente do rival nas duas competições.

Mesmo com jogos a menos, o é quem vai superar os dois gigantes no topo da tabela do Campeonato Espanhol. Enquanto isso, o Real, que passou por momentos complicados na , vai terminar o ano na segunda posição e o Barça, que vive um momento conturbado nos bastidores, amarga a quinta colocação.

Nenhum dos dois teve um início de temporada típico de suas grandezas. O Real Madrid, por pouco, não deu adeus à Liga dos Campeões na fase de grupos - a vaga nas oitavas de final só foi garantida na última rodada. Apesar de tudo, o time de Zinedine Zidane acabou se classificando como melhor time do grupo B.

Já o Barcelona, que ia muito bem na fase de grupos, ganhando os cinco primeiros jogos, acabou tropeçando, em casa, para a e, com a combinação da derrota com o número de gols, acabou ficando com a vice-liderança do grupo G.

Os dois times precisaram passar por "provações" neste começo de temporada. O Real precisou dar a volta por cima para seguir vivo na Liga dos Campeões após perder duelos nos quais era o grande favorito.

Já o Barça, teve mais problemas no Espanhol. Com dois jogos atrasados e um a menos do que o rival, o time de Ronald Koeman também tropeçou neste comecinho e acabou se distanciando um pouco da briga pelo topo da tabela, algo incomum para a equipe. No momento, a posição não dá direito nem à vaga para a Champions de 2021-22, apenas para a .

O Barcelona, inclusive, já começou a se complicar no final da temporada passada, após a paralisação do futebol devido à pandemia de coronavírus. O time, então comandado por Quique Setién, era líder da competição mas acabou perdendo a posição - e mais tarde o título - para o próprio rival.

Neste começo com uma nova equipe, o time ainda tenta se encontrar novamente, com mudanças no elenco e um Lionel Messi que não vive seu momento mais feliz da carreira no clube. E o caminho pode ser justamente o do Real.

Os merengues, ao se complicarem na Liga dos Campeões, mudaram de postura em campo e foram mais ofensivos. Este novo futebol refletiu também no Campeonato Espanhol, o que permitiu que Zidane e companhia ganharam boas posições e pudessem sonhar com a liderança.

A verdade é que, pelo menos por enquanto, quem leva a vantagem no duelo é o Real que, além de tudo ainda venceu o El Clásico do primeiro turno do Espanhol, por 3 a 1, no Camp Nou. E, enquanto o time de Koeman ainda tenta se encontrar, Zidane, que chegou a ser questionado no comando merengue, já desenhou sua volta por cima e vive um momento mais confortável.

Para fechar o ano, boas notícias para os dois. Ambos venceram o último compromisso de 2020, o Barça bateu o Valadloid, fora de casa, por 3 a 0, já o Real, no Alfredo Di Stefano, fez 2 a 0 no Granada.