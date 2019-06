Real Madrid fará Hazard chegar ao nível dos melhores, projeta Torres

Ex-jogador dos Blues acredita que o atacante belga está destinado a se tornar um nome ainda mais brilhante no estádio Santiago Bernabéu

dará a Eden Hazard o que ele precisa para alcançar o mais alto nível do futebol mundial, de acordo com Fernando Torres.

O vendeu o belga no início deste mês. Ele tinha ainda mais um ano de contrato em Stamford Bridge, mas a oferta dos madridistas - avaliada em 100 milhões de euros - foi o suficiente para tirar o craque do clube de Londres.

Luka Jovic, Eder Militão, Ferland Mendy e Rodrygo também chegaram ao Santiago Bernabéu para defender o time de Zinedine Zidane, que ficou na terceira colocação do Campeonato Espanhol 2018/2019.

Fernando Torres, ex-jogador de Atlético de Madri e Chelsea, crê que o atacante fará sucesso no Santiago Bernabéu.

"O Real Madrid tem a marca que qualquer jogador do mundo quer defender. Quando eles chamam os atletas para conhecer o clube, todos veem que é um time em que você pode fazer história", disse em entrevista ao As.

"Hazard é um jogador espetacular, que precisa de um clube do nível do Real Madrid para alcançar o nível mais alto do futebol. É como o que ele fez no Chelsea. Isso [mudança para o Real Madrid] será capaz de levá-lo ao melhor nível possível. Sua habilidade e condições são perfeitas. Às vezes, quando o vejo treinando, eu posso ver que ele pode ser do melhor nível possível do futebol", acrescentou.