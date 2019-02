Real Madrid: evolução de Vinícius Jr. é fruto de muita 'hora extra', diz jornal

Solari está lhe dando oportunidades e Vinícius Jr. parece estar trabalhando "com algo a mais", segundo conversas nos bastidores do Real

O brilhante avanço de Vinícius no Real Madrid não é fruto do acaso. Segundo análise jornal espanhol AS, por trás do espetacular desempenho e evolução, há muitas horas de trabalho extra. "Há coisas que Vinícius ainda tem que aprender", disse Solari sobre a jovem revelação brasileira após ser expulso no jogo do Real Madrid B contra o Celta, em 21 de outubro de 2018.

Na ocasião, Solaria que ainda comandava o time B do Real, tinha acompanhado o brasileiro atuar em apenas cinco partidas com a equipe. Dez dias depois, o técnico argentino estreou no cargo do time principal diante o Melilla. Vinícius disputou todo o jogo e Solari, novamente, se pronunciou sobre o atleta seguindo os mesmos pensamentos feitos dias antes: "Ele tem muitas coisas para aprender". Mas desta vez, acrescentou uma nuance: "Ele precisa de tempo". Ao que tudo indica, Vinícius recebeu a mensagem.



(Foto: Getty Images)

Como já revelado pelo veículo espanhol, o jogador é um dos primeiros a chegar aos treinos para realizar um plano personalizado de tarefas com o objetivo de obter mais potência e massa muscular. O trabalho desenvolvido para o brasileiro é feito sob o controle dos fisioterapeutas da equipe principal, já que o desejo de se aprimorar poderia levar ao excesso de treinamento, o que seria preocupante nesta altura da temporada. Portanto, o trabalho de academia e as atividades na piscina são supervisionadas para a prevenção de lesões.

Mas mesmo depois da maratona, o trabalho extra de Vinícius segue após o treinamento. Quando a maioria dos companheiros de equipe se retira para o vestiário, o atleta continua em campo praticando chutes ao gol, tanto em bolas paradas quanto em movimento.

A definição é uma das fraquezas do ex-flamenguista. Feito que ficou claro durante os primeiros jogos com o Real Madrid. Desta forma, Vinícius parece focado em melhorar esse aspecto. Porém, o trabalho extra não se limita apenas ao centro de treinamento. Fora do CT, o brasileiro se demonstrou estratégico a assistir todos os jogos da Liga Liga que consegue, com o objetivo de analisar os pontos fortes e fracos das defesas que enfrentará.