Real Madrid estuda ceder James Rodriguez ao Tottenham para ter abatimento no custo de Eriksen

O meio-campista dinamarquês é um dos grandes destaques dos Spurs e pode jogar no Santiago Bernabéu na próxima temporada

Christian Eriksen interessa bastante ao Real Madrid. Por isso, de acordo com o As, o time da capital espanhola estuda a possibilidade de envolver James Rodriguez (emprestado ao Bayern mas pertencente ao Madrid) em um negócio para tentar abater um pouco o preço por Eriksen.

James não vive seu melhor momento com a camisa do Bayern de Munique. Após a chegada do técnico croata Niko Kovac, o meia colombiano vem encontrando dificuldades para se firmar. Apenas em uma partida na temporada ele jogou os 90 minutos. É um caso parecido com sua passagem pelo Real Madrid, para o qual se transferiu após a ótima Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na temporada que começou após o Mundial, James foi um dos grandes jogadores daquele elenco que até então era comandado por Carlo Ancelotti.

Vários grandes times europeus têm a intenção de contratar o colombiano. Juventus, Arsenal e Napoli podem entrar na negociação com os merengues para ter o jogador. Escolha dos editores Neymar desdenha de acusação de consumo de drogas: "Não sou tão estúpido"

Abertura do Paulistão mostra que grandes não terão vida fácil no estadual. Veja o resumo da rodada

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Confira alguns dos destaques da 50º Copinha que podem ganhar chance no seu time

(Foto: Getty Images)

Eriksen, por outro lado, vive um bom período no Tottenham Hotspur há algum tempo. Dono de passes em profundidade que quebram as linhas de defesa, o dinamarquês é visto como uma peça fundamental para Mauricio Pochettino.

Danie Levy, presidente dos Spurs, é visto como um negociador duro e não costuma facilitar a vida dos times grandes que querem levar os talentos de seu time. Sabendo disso, a diretoria dos merengues pode tentar a inclusão de James Rodríguez em uma eventual oferta que já parece inevitável.