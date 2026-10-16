Real Madrid está furioso e exige a demissão do chefe da LaLiga após comparação com nazistas

O Real Madrid está furioso com Javier Tebas, presidente de LaLiga. O motivo é uma comparação que Tebas fez nesta sexta-feira entre a Real Madrid TV e Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista antes e durante a Segunda Guerra Mundial.

Tebas e o Real Madrid já entraram em conflito muitas vezes. A discussão desta vez gira principalmente em torno da Real Madrid TV, o canal do clube madrilenho. O canal publica regularmente compilações de erros do árbitro escalado para a partida seguinte.

"A diretoria do Real Madrid rege uma orquestra de porta-vozes, na qual a Real Madrid TV dá o tom", afirmou Tebas no X. "A partitura é sempre a mesma: selecionam os momentos que lhes convêm, repetem esses momentos, alimentam suspeitas e apontam o dedo para inimigos."

"Esse método lembra as táticas de propaganda usadas por Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista: repetição sistemática, criação de uma imagem do inimigo e subordinação dos fatos à narrativa. O roteiro exige que o Real Madrid seja sempre a vítima."

Tebas deixou claro, porém, que a comparação se refere às técnicas de propaganda, não à ideologia. Ainda assim, o Real Madrid está furioso, como mostra um comunicado oficial do clube.

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"O Real Madrid considera totalmente inaceitável e extremamente grave que alguém que ocupa dois cargos de grande responsabilidade no futebol espanhol use comparações com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar nosso clube."

"A conduta reiterada de Tebas demonstra uma falta de neutralidade, respeito e imparcialidade incompatível com suas responsabilidades institucionais. Seus ataques constantes ao Real Madrid são uma verdadeira praga para o futebol espanhol", escreveu o clube.

Por isso, o clube da capital espanhola exige "a renúncia imediata" de Tebas, que, além de presidente de LaLiga, é vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol.