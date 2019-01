Real Madrid está disposto a pagar a multa rescisória de 50 milhões de euros por Militão

Clube merengue não desiste de contar com o zagueiro do Porto, que aponta preferência pela Premier League

Real Madrid ainda não desistiu de Éder Militão. Com forte interesse em contratar o zagueiro do Porto, a diretoria do clube merengue está disposta abrir os cofres e pagar a cláusula de rescisão do jogador no final da temporada, que gira em torno de 50 milhões de euros, de acordo com o jornal AS.

Ainda segundo a publicação, a diretoria vem mantendo contato direto com os representantes do jogador, com o intuito de acelerar a negociação.

No entanto, apesar do interesse no zagueiro, o Real ainda terá a concorrência do Manchester United, Liverpool e Chelsea, clubes que poderiam sair na frente por conta do desejo de Militão em disputar a Premier League.